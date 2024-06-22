16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби Врио губернатора пригласил поработать в Самаре ведущего урбаниста страны Олега Шапиро Вячеслав Федорищев вместе с волонтерами принял участие в акции памяти "Огненные картины войны" Вячеслав Федорищев: "Бюджет региона должен быть больше в два раза через пять лет" Жители Самарской области при заключении контракта о прохождении военной службы будут получать 1 млн рублей

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона.

"Уважаемые жители Самарской области!

83 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в результате которой погибли десятки миллионов советских граждан. Тогда на борьбу с агрессором поднялся весь наш народ. Героизм на фронте, стойкость и самоотверженность в тылу стали той основой, которая позволила нашему многонациональному народу совершить, казалось, невозможное — сломить сопротивление военной машины вермахта и освободить нашу Родину и народы Европы от фашизма.

Мы всегда будем помнить о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы. Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях.

И сегодня, когда мы столкнулись с возрождением нацизма, наш долг — дать отпор любым попыткам реабилитировать эту идеологию, с оружием в руках отстоять свободу и независимость России.

Сегодня мы не только скорбим о павших — мы молимся за наших воинов, нынешних защитников Отечества. Наше дело правое — мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, победим", — говорится в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30