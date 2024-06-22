Вячеслав Федорищев обратился к самарцам в День памяти и скорби

В субботу, 22 июня, в День памяти и скорби врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона.

"Уважаемые жители Самарской области!

83 года назад, 22 июня, фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в результате которой погибли десятки миллионов советских граждан. Тогда на борьбу с агрессором поднялся весь наш народ. Героизм на фронте, стойкость и самоотверженность в тылу стали той основой, которая позволила нашему многонациональному народу совершить, казалось, невозможное — сломить сопротивление военной машины вермахта и освободить нашу Родину и народы Европы от фашизма.

Мы всегда будем помнить о многочисленных жертвах, которые понес наш народ ради Победы. Это память о павших на полях сражений, замученных в концлагерях, умерших в блокадном Ленинграде, в плену и на оккупированных территориях.

И сегодня, когда мы столкнулись с возрождением нацизма, наш долг — дать отпор любым попыткам реабилитировать эту идеологию, с оружием в руках отстоять свободу и независимость России.

Сегодня мы не только скорбим о павших — мы молимся за наших воинов, нынешних защитников Отечества. Наше дело правое — мы, как это уже не раз бывало в нашей истории, победим", — говорится в сообщении.