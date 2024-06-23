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Губернатор Власть и политика

Врио губернатора обсудил с руководством Куйбышевской железной дороги направления сотрудничества

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководством Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД". Во встрече также приняли участие представители регионального правительства. Повестка совещания включала в себя стратегические вопросы обеспечения пассажирских и грузовых перевозок.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, Куйбышевская железная дорога играет важнейшую роль в перевозке жителей Самарской области, доставке грузов и продукции предприятий региона. "Важно соблюдать самое главное требование — это безопасность, надежность, стабильность услуг, — отметил он. — Поговорим немного о тарифообразовании, посмотрим, какие здесь могут быть шаги, с тем чтобы нашим предприятиям и нашим жителям самые качественные услуги, которые предоставляются, были доступны".

Еще одной темой совещания стали социальные программы компании и подготовка к 150-летию Куйбышевской железной дороги, которое отмечается в этом году.

"Я знаю, что большое внимание уделяет компания, чтобы реализовывались социально значимые проекты. Также у нас впереди несколько хороших событий. Это день рождения, юбилей Куйбышевской железной дороги. Обсудим ряд мероприятий", — обозначил врио губернатора вопросы для обсуждения.

Как подчеркнул начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, для компании тесное взаимодействие с Самарской областью — это приоритет. Центр Куйбышевской железной дороги находится в Самаре, промышленность региона обеспечивает 31% погрузки, 60% пассажиров отправляется со станций Самарской области. "Поэтому уверен, что мы найдем точки и определим стратегические направления нашего взаимодействия", — отметил руководитель филиала ОАО "РЖД".

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