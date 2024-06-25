Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Шишкиным

Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Николаем Шишкиным.
Стороны обсудили приоритетные задачи и ключевые направления совместной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, решение имеющихся в регионе проблем.
"Обсудили задачи, стоящие перед регионом. Прокуратура защищает интересы людей по самым разным вопросам — от сферы ЖКХ и транспорта до соблюдения трудового законодательства. Отдельное направление нашей общей работы — борьба с коррупцией. По всем вопросам позиция общая, государственная — жесткая и бескомпромиссная", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...