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Губернатор Власть и политика

В Самарской области 95% проектируемых в рамках госзаказа объектов перепроектируется

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 95% проектируемых в рамках госзаказа объектов перепроектируется сразу после заключения контрактов. Это влечет значительное увеличение расходов бюджета. Такую информацию озвучил врио губернатора Вячеслав Федорищев во вторник, 25 июня, на заседании губернской думы.

По его словам, удорожание за счет перепроектирования составляет 8 млрд рублей.

"Нам их не будут компенсировать - нас будут наказывать через Минфин России. Это вызов, с которым мы уже столкнулись. Это вызов недоверия в некоторых центрах принятия решений. Чтобы изменить эту систему, нужно с людьми выстроить структуру правильно и пригласить еще людей, которые помогут это сделать. Это про базовый подход нормального хозяйствования - мы к нему должны прийти", - отметил глава региона.

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