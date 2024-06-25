Врио губернатора провел встречу с сенаторами РФ и депутатами Госдумы от Самарской области

Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатами Государственной думы и сенаторами РФ, представляющими регион.

Во встрече приняли участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский, член комитета Госдумы по экономической политике Виктор Казаков, член комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Парфенов, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Андрей Трифонов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов.

Вячеслав Федорищев поблагодарил сенаторов и депутатов за работу, которую они проводят, отстаивая интересы Самарской области на федеральном уровне. По его словам, работа на благо региона объединяет всех неравнодушных жителей, всех, кто имеет возможность влиять на социально-экономическое развитие области. Важно сохранить это единство, считает врио губернатора. "Это тот курс, которого мы будем придерживаться", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области акцентировал внимание на предстоящей важной работе по предметному социально-экономическому развитию, по наращиванию возможностей бюджета Самарской области для того, чтобы реализовывать поручения и наказы жителей.

"У нас впереди очень много задач, поэтому, коллеги, еще раз спасибо за такое единство, единый подход. Обещаю, в едином ключе с вами все задачи, которые перед нами ставит президент Российской Федерации, все задачи, которые перед нами ставят люди, мы будем вместе решать и решим", — заключил он.

На встрече обсуждали ряд вопросов, в том числе поправки к законопроектам, которые предложит Самарская область федеральным министерствам. "Нам еще предстоит обсудить несколько задач, которые нам люди подсказывают и на которые мы обязаны реагировать", — отметил Вячеслав Федорищев.