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Вячеслав Федорищев вручил дипломы выпускникам юридического института ФСИН

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, в День молодежи, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Торжественное мероприятие прошло на площади Славы в Самаре с участием руководителей вуза, преподавателей, родителей и близких выпускников.

Фото: Андрей Савельев

В этом году институт выпускает более 120 специалистов для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России. 15 ребят получили дипломы с отличием, в том числе пятеро окончили обучение с золотой медалью. Кроме того, было подготовлено свыше 70 специалистов для государственной и муниципальной службы.

Вячеслав Федорищев от себя лично и от Правительства региона поздравил выпускников. "Служба, которой вы приняли решение отдать свою жизнь, это важнейшая служба, это защита нашего государственного строя, это обеспечение безопасности наших жителей, — подчеркнул он. — Уверен и знаю, что те знания, которые вы получили, тот опыт, то боевое слаживание, которое вы прошли как коллектив, как люди, которые будут служить своей стране, послужат всем регионам, которые вы представляете".

В числе сегодняшних выпускников института — ребята из 25 регионов страны. "Вы возвращаетесь в свой родной дом с теплыми воспоминаниями о Самарской области, родном институте, товарищах, с которыми вы познакомились, никогда их не забывайте, не забывайте, что в Самарской области вас всегда ждут. Желаю успехов в службе, новых побед и, конечно же, здоровья и счастья", — обратился Вячеслав Федорищев к выпускникам.

В торжественной церемонии вручения дипломов принял участие начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Анатолий Вьюн. Он зачитал приветственный адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний, генерала внутренней службы РФ Аркадия Гостева. "Скоро молодые офицеры приступят к своим служебным обязанностям, выполнение которых потребует от них выдержки, внутренней дисциплины, твердых нравственных убеждений, готовности в любой ситуации действовать добросовестно и принципиально, в строгом соответствии с буквой и духом закона. Благодарю руководящий и педагогический состав, ветеранов образовательных организаций высшего образования ФСИН России за огромный  вклад в подготовку и воспитание офицеров нового поколения, формирование их профессиональных и личностных качеств. Особую признательность выражаю родителям наших курсантов за участие, понимание и поддержку своих детей на протяжении всего периода обучения", — отмечено в приветственном адресе.

Анатолий Вьюн выразил уверенность в том, что абсолютное большинство выпускников сможет реализовать заложенный во время учебы потенциал, добиться значительных успехов в службе. Он подчеркнул: большое количество выпускников, окончивших обучение с отличием, говорит о высоком качестве работы, огромном труде профессорско-преподавательского состава, офицеров, руководства и ветеранов Самарского юридического института ФСИН России. "Отдельно хочу поблагодарить весь трудовой коллектив института за очень значимый труд в интересах будущего нашего государства", — обратился он.

Он пожелал выпускникам с честью пройти служебный путь, совершенствовать профессиональные знания и навыки, продолжать развиваться физически, нравственно и духовно. "Долгих и плодотворных лет службы во благо нашей великой родины — России", — адресовал он пожелание ребятам.

Самарский юридический институт ФСИН России ведет свою историю с 1994 г., когда в Самаре был  открыт филиал Елабужской специальной средней школы милиции МВД России  для подготовки оперуполномоченных уголовного розыска УВД Самарской области и Средневолжского УВД на транспорте. Первый выпуск офицеров-юристов состоялся в 1996 году. Тогда же прошел и первый набор курсантов для Управления исполнения наказаний УВД Самарской области. В последующие годы образовательное учреждение претерпело ряд преобразований и в 1999 г. стало Самарским юридическим институтом Минюста России, а в 2005 году было передано в ведение ФСИН России в системе Министерства юстиции.

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