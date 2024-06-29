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Губернатор Власть и политика

Руководитель региона Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой г. о. Самара Еленой Лапушкиной. Стороны обсудили подходы к организации таких важных аспектов в городе, как коммунальное хозяйство, уборка улиц, внешний вид городских пространств. Глава города представила доклад по проблемным вопросам.

Фото: Виктория Старосельская

Вячеслав Федорищев отметил, что во время утренней пробежки успел оценить состояние  улицы Ленинградской. В своем телеграм-канале он поделился впечатлением, что эта пешеходная улица Самары очень красивая, с большим потенциалом для туризма.

На встрече с главой города он обратил внимание на качество уборки в городе — этому вопросу в Самаре требуется уделить особое внимание.  По словам руководителя области, на эту тему приходит много обращений от жителей, в том числе туристы сравнивают Самару по этому параметру с другими городами, и это сравнение не в пользу Самары.

Как сообщила Елена Лапушкина, одна из причин — недостаток финансового обеспечения этого направления работы, оно меньше норматива, также есть и нехватка кадров. "Если есть такая проблема — вы мне ее не обозначили. Мы упустили время. Здесь работа на опережение должна вестись, а это не опережение, это ежедневная боль наших жителей", — отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев поручил в течение двух недель представить предложения по системному улучшению организации в этой сфере. "Это задача не одного дня, не одной недели, но нужно системно — через институты финансовые, через институты контроля — улучшать это направление, влияющее на самочувствие всех, кто живет в Самаре  — городе трудовой славы", — подчеркнул он.
Благоустройство — это база. "Как только мы здесь наведем порядок, сразу восприятие будет другое", — считает глава региона.

Говоря об общественных пространствах, Вячеслав Федорищев отметил необходимость открытия новых фонтанов, в год в области их должно появляться не менее 5. Это направление будет отражено в программе социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, его подготовку будут вести вместе с руководителями муниципальных образований. Помощь в реализации смогут оказать и представители предприятий, бизнеса, заинтересованные в благоустройстве города.

Сейчас в Самаре 50 действующих фонтанов. По поручению главы региона городские власти сформируют список мест, где технически возможно сделать новые фонтаны.

Еще одна задача — начать подготовку к зимнему сезону. "Я, к сожалению, не был ни разу в зимний период в городе, но знаю по отзывам жителей, что с точки зрения уборки снега из года в год есть запрос на повышение качества, здесь необходимо уже сейчас системно готовиться", — сказал он. На встрече обсудили вопрос уборки снега с автомобильных дорог, дворовых территорий, возможность установки снегоплавильной станции.

По итогам встречи Вячеслав Федорищев поручил главе города в течение двух недель внести свои предложения по улучшению системы управления городским хозяйством для обсуждения на заседании правительства.

Гид потребителя

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