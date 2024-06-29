Руководитель региона Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной

В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой г. о. Самара Еленой Лапушкиной. Стороны обсудили подходы к организации таких важных аспектов в городе, как коммунальное хозяйство, уборка улиц, внешний вид городских пространств. Глава города представила доклад по проблемным вопросам.
Вячеслав Федорищев отметил, что во время утренней пробежки успел оценить состояние улицы Ленинградской. В своем телеграм-канале он поделился впечатлением, что эта пешеходная улица Самары очень красивая, с большим потенциалом для туризма.
На встрече с главой города он обратил внимание на качество уборки в городе — этому вопросу в Самаре требуется уделить особое внимание. По словам руководителя области, на эту тему приходит много обращений от жителей, в том числе туристы сравнивают Самару по этому параметру с другими городами, и это сравнение не в пользу Самары.
Как сообщила Елена Лапушкина, одна из причин — недостаток финансового обеспечения этого направления работы, оно меньше норматива, также есть и нехватка кадров. "Если есть такая проблема — вы мне ее не обозначили. Мы упустили время. Здесь работа на опережение должна вестись, а это не опережение, это ежедневная боль наших жителей", — отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев поручил в течение двух недель представить предложения по системному улучшению организации в этой сфере. "Это задача не одного дня, не одной недели, но нужно системно — через институты финансовые, через институты контроля — улучшать это направление, влияющее на самочувствие всех, кто живет в Самаре — городе трудовой славы", — подчеркнул он.
Благоустройство — это база. "Как только мы здесь наведем порядок, сразу восприятие будет другое", — считает глава региона.
Говоря об общественных пространствах, Вячеслав Федорищев отметил необходимость открытия новых фонтанов, в год в области их должно появляться не менее 5. Это направление будет отражено в программе социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, его подготовку будут вести вместе с руководителями муниципальных образований. Помощь в реализации смогут оказать и представители предприятий, бизнеса, заинтересованные в благоустройстве города.
Сейчас в Самаре 50 действующих фонтанов. По поручению главы региона городские власти сформируют список мест, где технически возможно сделать новые фонтаны.
Еще одна задача — начать подготовку к зимнему сезону. "Я, к сожалению, не был ни разу в зимний период в городе, но знаю по отзывам жителей, что с точки зрения уборки снега из года в год есть запрос на повышение качества, здесь необходимо уже сейчас системно готовиться", — сказал он. На встрече обсудили вопрос уборки снега с автомобильных дорог, дворовых территорий, возможность установки снегоплавильной станции.
По итогам встречи Вячеслав Федорищев поручил главе города в течение двух недель внести свои предложения по улучшению системы управления городским хозяйством для обсуждения на заседании правительства.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...