Вячеслав Федорищев обсудил со спортивной общественностью проект региональной программы "Мастер спорта"

В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, которое было посвящено детальному обсуждению проекта региональной спортивной программы "Мастер спорта". Во встрече приняли участие руководители спортивных федераций, спортсмены — Заслуженные мастера спорта и мастера спорта России, тренеры.

"Мы хотели бы посмотреть, что мы должны сделать вместе с вами, сделать как исполнительная, законодательная власть, чтобы у всех наших детей, подростков, взрослых, людей старшего поколения были возможности заниматься спортом", — обратился глава региона к участникам встречи. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что цель программы — не воспитать именно мастеров спорта, а создать условия — инфраструктурные, мотивационные, финансовые и нефинансовые, чтобы каждый, кто хочет заниматься спортом, кто хочет своего ребенка отдать в определенную спортивную секцию, имел такую возможность, создать условия для развития спортивного таланта, дополнительные возможности, а где-то и финансовую мотивацию для участия в соревнованиях.

Проект программы представила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Сейчас, по ее словам, в регионе доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 57,1%, причем самая большая часть этого показателя — дети и молодежь. К 2030 году показатель должен достичь 70%. В Самарской области проводится более 1000 мероприятий регионального уровня, ежегодно — около 200 соревнований межрегионального и всероссийского уровня, за последний год нашими спортсменами завоевано 2470 медалей. Более 1000 спортсменов ежегодно представляют Самарскую область в составе сборных РФ, спортивные разряды имеют более 26 тысяч человек. Врио министра отметила, что есть большой потенциал развития.

Проект программы "Мастер спорта" охватывает 4 направления. Это физкультура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений, развитие спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. При формировании проекта программы проблемные вопросы отрасли обсуждались также с представителями муниципальных районов и городов. Среди проблем в том числе были отмечены недостаток кадров в районах, необходимость развития инфраструктуры, потребность в обеспечении оборудованием и инвентарем, низкая финансовая обеспеченность спортивных мероприятий.

Проектом программы "Мастер спорта" как приоритет предполагаются субсидии малым городам и районам на закупку экипировки, оборудования и инвентаря, обеспечение участия в физкультурных и спортивных мероприятиях регионального уровня. В дальнейшем — приобретение транспорта для выездов на соревнования. Планируется продолжить целевое обучение специалистов для конкретных учреждений отрасли в муниципальных образованиях, а также выплаты молодым специалистам, внедрение программы "Земский тренер".

Вячеслав Федорищев подчеркнул важность информированности спортсменов о возможности пройти целевое обучение: "Даже если это есть, работает, а спортсмены этого не знают, значит мы недостаточно доработали по информированности. И самое главное — необходимо посмотреть, достаточно ли у нас этих мест". Глава региона обратился к врио министра спорта Лидии Рогожинской: "Я готов разговаривать с федеральными министерствами высшего образования и спорта, если нам нужно увеличивать количество цифр приема контрольных. Если это наши полномочия, давайте здесь прямо в программе это прописывать, чтобы ребята связывали свое будущее с Самарской областью".

Чтобы привлекать в спорт старшее поколение, нужно расширять перечень физкультурных мероприятий для всех категорий граждан.

Одной из предложенных в проект программы мер поддержки спортсменов стало возобновление им выплат на приобретение жилья.

Система подготовки спортивного резерва состоит из 51 учреждения — 37 школ муниципального уровня находятся в дефиците бюджета. Им в этом году по проекту программы "Мастер спорта" предусмотрены субсидии. Министр отметила, что не всегда хватает средств, чтобы отправить команду на мероприятия всероссийского уровня в полном составе, и сейчас на это увеличили расходы, довели их до федерального уровня.

Особое внимание вызывает проблемный вопрос, касающийся обеспеченности спортивными сооружениями. Это, по словам врио министра, должно стать краеугольным камнем программы "Мастер спорта".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: спортивная инфраструктура по многим видам спорта нуждается в улучшении. "Наша задача — в течение ближайших 5-6 лет восстановить все необходимые объекты. Новое строительство — да, но нужно еще и восстанавливать объекты. И здесь надо находить партнеров, которые будут их финансировать. Наверное, по линии каждой федерации есть те компании, которые поддерживают виды спорта. Надо дать им возможность это делать более широко".

Федеральная поддержка поможет строить капиталоемкие спортивные объекты, для этого региону необходимо участвовать в федеральных программах. Планировать работу нужно на будущее. Вячеслав Федорищев подчеркнул: в документах регионального развития надо предусматривать два горизонта планирования — 2030 и 2036 годы.

Благодаря поправкам в бюджет, рассмотренным на заседании Самарской Губернской Думы, уже увеличены расходы на детский спорт, массовый спорт — более чем в два раза. "Такого объема финансов в бюджете министерства спорта не было никогда. Считаем, что начало этой работы уже в этом году приведет нас к результатам", — подчеркнула Лидия Рогожинская.

Мастер спорта России по легкой атлетике, чемпион России Александр Буяновский обратил внимание на то, что спортивные мероприятия могут помогать региону развивать туризм. Как пример он привел забеги, участвовать в них приезжают люди и из других регионов.

Руководитель области обратил внимание на то, что массовые мероприятия — хорошая мотивация для регулярных занятий физкультурой и спортом, и предложил ежеквартально проводить такие региональные соревнования.

Многие участники встречи отметили, что спорту в области не хватает медийности: нужно через СМИ рассказывать жителям о спортсменах региона, добившихся высоких результатов, и тренерах, больше информировать о проводимых соревнованиях. Особое внимание обратили на необходимость повышать престиж работы тренером, показывать, насколько она интересна. Вячеслав Федорищев поддержал это направление работы. Он также подчеркнул, что многие известные спортсмены — чемпионы готовы встречаться с ребятами, приезжать не только в крупные, но и в малые города. По его мнению, нужно организовывать такие встречи — это большая мотивация для юных спортсменов.

Также в ходе обсуждения проекта программы затронули тему городских пространств, где можно было бы проводить мероприятия со спортивной составляющей, показывать людям разные виды спорта. По мнению врио губернатора, это должна быть систематическая работа. "Ваша задача как министра, моя задача как врио губернатора — чтобы сотни таких мероприятий были, чтобы федерации продуцировали эти мероприятия и нам не нужно лишний раз встречаться, чтобы они были. Чтобы это было на автомате", — отметил он, обращаясь к врио министра спорта.

Кроме того, глава региона обратил внимание: не должно быть пустующих спортивных объектов, площадок.

На встрече был также поднят вопрос о возможности дополнительных баллов спортсменам при поступлении в вуз. Вячеслав Федорищев поддержал это предложение и поручил подготовить соответствующее обращение, для того чтобы обсудить этот вопрос на федеральном уровне. На региональном уровне этот вопрос также рассмотрят и примут решение там, где позволяет законодательство во взаимодействии с конкретным вузом — к следующей приемной кампании.

Со стороны участников была озвучена просьба о поддержке неолимпийских видов спорта, которые активно развиваются в области, чтобы уравнять их в этом с олимпийскими. Этот вопрос глава региона также поручил проработать региональному министерству.

На встрече были затронуты вопросы и киберспорта — как одного из самых популярных и динамично развивающихся.

Окончательный вариант программы "Мастер спорта" обсудят через месяц на встрече в том же формате. По предложению Вячеслава Федорищева также будет сформирован отраслевой совет при губернаторе — для обсуждения и решения системных и острых вопросов сферы спорта.