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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев: "Регион должен продвигать своих производителей"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, в рамках традиционной встречи с блогерами и журналистами врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о работе с бизнес-сообществом и программе "Сделано в Самаре".

Глава региона на прошлой неделе провел ряд встреч с промышленниками, предпринимателями и представителями деловых объединений. По его словам, такие встречи позволяют увидеть системные проблемы и формулировать инициативы, позволяющие создавать комфортные условия для предпринимателей и сотрудников предприятий. 

"Предприятие не может развиваться, увеличивать выпуск, если не будет комфортного взаимодействия с теми, кто обеспечивает газ, электричество, воду. Если глава муниципального образования не будет должного внимания уделять, какое качество дорог, какое количество маршрутов ходит к предприятию, чтобы людям было удобно добираться на работу — не опаздывая, в комфортном автобусе. Эти все аспекты обсудили", - обозначил Вячеслав Федорищев одно из направлений работы.

Отдельно он остановился на оборонно-промышленном комплексе.

"Это наша гордость, наша история. Оборонно-промышленный комплекс — та сфера, которая нуждается в пристальном внимании и сопровождении всех уровней власти. Потому что там куется оружие нашей победы. И многие предприятия Самарской области нацелены давать лучшее качество, увеличивать выпуск с тем, чтобы у наших ребят, наших героев, наших защитников было самое лучшее оружие, с которым они защищают нашу страну, мир и порядок в ней. Есть точечные вопросы, связанные со взаимодействием с Министерством обороны РФ, есть и бытовые вопросы, которые влияют на работу предприятий", - рассказал руководитель области.

Вячеслав Федорищев также напомнил, что в регионе разрабатывается масштабная региональная программа поддержки бизнеса "Сделано в Самаре". Цель программы "Сделано в Самаре" — обеспечивать ритмичное системное повышение качества продукции и помогать в ее продвижении.

"Каждый регион должен продвигать своих производителей. Продукция, которая производится в Самарской области, востребована во всей нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача — поддерживать и продвигать. Это связано с инвестиционным законодательством, с условиями, в которых работают предприятия, но еще и с целеполаганием. Мы производим уникальную, качественную продукцию, нужно продавать ее больше, чтобы предприятия были успешными и вкладывались в дальнейшее развитие. Не только обеспечивали себя и владельцев бизнеса, а вкладывали в дальнейшее развитие, в новое оборудование, наше, отечественное или там, где необходимо, иностранное, но уникальное, в новые цеха, чтобы людям было комфортно работать".

Программа "Сделано в Самаре" будет учитывать все аспекты развития всех товаропроизводителей — от народного потребления до крупных промышленных предприятий. При этом врио губернатора подчеркнул необходимость обеспечения продовольственной безопасности - регион должен полностью обеспечивать себя базовыми продуктами.

Гид потребителя

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