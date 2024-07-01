Вячеслав Федорищев: "Принципы работы — открытость, честность и результат"

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе традиционной встречи с блогерами и журналистами по итогам недели рассказал о принципах работы с руководством муниципалитетов региона.

Напомним, на прошлой неделе руководитель области провел первую встречу со всеми главами муниципальных образований.

"Это было первое фундаментальное знакомство с главами муниципальных образований. Мы служим и должны служить еще больше и внимательнее, но как мы это делаем, базовые принципы, фундаментальные важно и нужно было проговорить", — пояснил он задачи этой встречи.

Владимир Федорищев отметил, что хотя в СМИ и блогосфере часто информационными поводами становятся ситуации, когда он делает подчиненным замечания и выговоры, это очень малая часть работы.

"Так видят меня люди, которые смотрят новости, так видят меня иногда и некоторые главы, которые не привыкли так работать — не принято было так открыто работать. Я потом спрашиваю у главы: почему не позвонил, не сказал, что такая проблема есть? И получаю ответ: да не принято у нас так. Как не принято? Не важно. Самое главное, что теперь по-другому. Или есть системные вещи, которые нужно решать в штабном режиме, а потом уже ехать на объект. Не цель приехать и здесь и сейчас увидеть проблему и наказать. Цель другая — понять, какие у нас проблемы, довести все возможности до главы, финансовые, не финансовые, управленческие. Подтвердить главе, что мы вместе решаем эту проблему, что он не один на один остался с ней", — обозначил подход глава региона.

Он также поделился мнением, что глава муниципального образования — одна из самых сложных работ. Поскольку этот человек непосредственно общается с жителями каждый день, при этом у него зачастую нет финансовых и управленческих возможностей для решения проблем.

"Таких встреч будет много. У нас сильный, очень внимательный, очень вдумчивый корпус глав. Это хозяйственники, и принципы работы у нас одни: открытость, честность и результат", — отметил Вячеслав Федорищев.