16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 200 новобранцев соединения спецназа ЦВО совершили первые прыжки с парашютом в Самарской области В Самаре появились дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес врио губернатора: адреса Продлен прием заявок в проект "Команда развития Самарской области" Прокуратура добилась перерасчета платы за горячую воду в Жигулевске В следующем году в Самарской области число льготных путевок в детские лагеря увеличат на 10 тысяч

Общество

В Самаре появились дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес врио губернатора: адреса

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 июля 2024 года в Самаре заработали дополнительные центры приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В перечне пунктов приема обращений появилось еще 4 адреса. Время работы общественных приемных — ежедневно с 09:00 до 18:00.

Напомним, центры приема обращений горожан открылись 24 мая. Такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения жителей органы власти будут фиксировать и отрабатывать.

Также граждан принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17.

Пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра по следующим адресам:

  • Железнодорожный район (ул. Киевская, д. 14 (приемная местного отделения партии "Единая Россия"); ул. Г. С. Аксакова, д. 4 (общественная приемная администрации Железнодорожного внутригородского района); ул. Аэродромная, д. 9 (приемная управляющих микрорайоном)
  • Кировский район (ул. Каховская, 21; ул. Свободы, 194; ул. Ташкентская, 139)
  • Красноглинcкий район (пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 33 — помещение Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 — помещение общественной приемной депутатов Совета депутатов Красноглинского района; пос. Мехзавод, квартал 13, д. 41 — помещение ООО "УЖКК "Электрощит"; пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8а — помещение отдела администрации в пос. Прибрежный; пос. Береза, квартал 2, д. 10 — помещение отдела администрации в пос. Береза)
  • Куйбышевский район (ул. Кишинёвская, 14 — общественная приёмная "ЕР"; ул. Зеленая, 14а — общественная приемная администрации района; академика Тихомирова, 2 — школа 57; ул. Лысвенская, д. 2; ул. Охтинская, д. 25)
  • Ленинский район (ул. Садовая, 225 — помещение депутатского центра Ленинского ВГР; ул. Чернореченская, 49а — помещение ТОС "Центральный"; ул. Самарская, 203 — общественная приемная Ленинского ВГР)
  • Октябрьский район (ул. Осипенко, д. 20; ул. Ялтинская, д. 28а, подъезд 1; ул. Ново-Садовая, д. 164а)
  • Промышленный район (ул. Ново-Садовая, 381а — помещение НКО ТОС "Ипподром"; ул. Свободы, 107 — помещение НКО ТОС "Рассвет"; ул. Краснодонская, 32а — отдел по работе с обращениями граждан администрации Промышленного района)
  • Самарский район (ул. Некрасовская, 62, каб. 301; ул. Фрунзе, 67-69/36 каб.12)
  • Советский район (ул. Мориса Тореза, 101 — местное отделение партии Советского района; ул. Мориса Тореза, 155А — отдел по работе с обращениями граждан администрации Советского района; ул. Советской Армии, 127 — ТОС "Мечта")

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4