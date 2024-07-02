В Самаре появились дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес врио губернатора: адреса

С 1 июля 2024 года в Самаре заработали дополнительные центры приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В перечне пунктов приема обращений появилось еще 4 адреса. Время работы общественных приемных — ежедневно с 09:00 до 18:00.

Напомним, центры приема обращений горожан открылись 24 мая. Такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения жителей органы власти будут фиксировать и отрабатывать.

Также граждан принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17.

Пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра по следующим адресам: