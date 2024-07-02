В Самаре появились дополнительные пункты приема обращений жителей в адрес врио губернатора: адреса

С 1 июля 2024 года в Самаре заработали дополнительные центры приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В перечне пунктов приема обращений появилось еще 4 адреса. Время работы общественных приемных — ежедневно с 09:00 до 18:00.
Напомним, центры приема обращений горожан открылись 24 мая. Такое поручение дал Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания. Все обращения жителей органы власти будут фиксировать и отрабатывать.
Также граждан принимают в Управлении по работе с обращениями граждан по адресу ул. Красноармейская, 17.
Пункты приема заявлений жителей работают в каждом районе областного центра по следующим адресам:
- Железнодорожный район (ул. Киевская, д. 14 (приемная местного отделения партии "Единая Россия"); ул. Г. С. Аксакова, д. 4 (общественная приемная администрации Железнодорожного внутригородского района); ул. Аэродромная, д. 9 (приемная управляющих микрорайоном)
- Кировский район (ул. Каховская, 21; ул. Свободы, 194; ул. Ташкентская, 139)
- Красноглинcкий район (пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 33 — помещение Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; пос. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 — помещение общественной приемной депутатов Совета депутатов Красноглинского района; пос. Мехзавод, квартал 13, д. 41 — помещение ООО "УЖКК "Электрощит"; пос. Прибрежный, ул. Труда, д. 8а — помещение отдела администрации в пос. Прибрежный; пос. Береза, квартал 2, д. 10 — помещение отдела администрации в пос. Береза)
- Куйбышевский район (ул. Кишинёвская, 14 — общественная приёмная "ЕР"; ул. Зеленая, 14а — общественная приемная администрации района; академика Тихомирова, 2 — школа 57; ул. Лысвенская, д. 2; ул. Охтинская, д. 25)
- Ленинский район (ул. Садовая, 225 — помещение депутатского центра Ленинского ВГР; ул. Чернореченская, 49а — помещение ТОС "Центральный"; ул. Самарская, 203 — общественная приемная Ленинского ВГР)
- Октябрьский район (ул. Осипенко, д. 20; ул. Ялтинская, д. 28а, подъезд 1; ул. Ново-Садовая, д. 164а)
- Промышленный район (ул. Ново-Садовая, 381а — помещение НКО ТОС "Ипподром"; ул. Свободы, 107 — помещение НКО ТОС "Рассвет"; ул. Краснодонская, 32а — отдел по работе с обращениями граждан администрации Промышленного района)
- Самарский район (ул. Некрасовская, 62, каб. 301; ул. Фрунзе, 67-69/36 каб.12)
- Советский район (ул. Мориса Тореза, 101 — местное отделение партии Советского района; ул. Мориса Тореза, 155А — отдел по работе с обращениями граждан администрации Советского района; ул. Советской Армии, 127 — ТОС "Мечта")
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?