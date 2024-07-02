"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за июнь

За период с 10 по 21 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,3 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 896 миллионов, а по ОСАГО — более 1,4 миллиарда рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили: 9,9 миллионов рублей — водитель автомобиля объезжал резко выскочившее на дорогу животное, в результате происшествия машину занесло на обочину и она перевернулась; 9,8 миллионов — водитель нарушил правила дорожного движения о соблюдении дистанции, в результате авто столкнулось с впереди движущейся машиной; 8,4 миллиона — водитель застрахованного авто во время поездки ночью по мокрой дороге наехал на дорожный блок и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 802 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 46 миллионов, Челябинской области — более 41 миллиона, Приморском крае — более 35 миллионов, а также в Ростовской области — более 27 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 509 миллионов, Санкт-Петербурге — более 99 миллионов, Ростовской области — более 26 миллионов, Челябинской области — более 23 миллионов, а также в Воронежской области — более 20 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, — от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.