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Вячеслав Федорищев: "Наша задача — создать все необходимые условия для комфортного летнего отдыха детей"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. В рамках командировки состоялись встречи главы региона с представителями Правительства Российской Федерации, а также с потенциальными инвесторами.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось совещание, посвященное летней оздоровительной кампании. Вместе с представителями из Совета Федерации и Государственной Думы РФ, главами субъектов в нем принял участие Вячеслав Федорищев.
Особое внимание участники уделили вопросам организации качественного питания детей, доступности спортивной и культурной инфраструктуры, патриотического воспитания, обеспечения безопасности.

"На совещании с членами правительства 4 июня президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость обеспечения качественного и безопасного отдыха детей. Действительно, количество детей увеличивается, но безопасность должна быть в фокусе нашего внимания", — отметил Дмитрий Чернышенко.

1 июля на оперативном заседании правительства Самарской области также рассматривали вопросы организации летнего отдыха детей, глава региона принял ряд решений.

"Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы дети в летние каникулы хорошо проводили время, занимались спортом и творчеством, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы обязательно увеличим региональную поддержку этого направления. Будем приводить в порядок детские оздоровительные центры, увеличим финансирование на обеспечение детей бесплатными и льготными путевками. Вчера принял ряд решений — в первую очередь, увеличим на 10 тыс. количество путевок для детей в трудной жизненной ситуации и наиболее нуждающимся. И это только первый шаг".

Во время командировки врио губернатора Самарской области также принял участие в совещании по ключевым национальным технологическим проектам.

"Это возможность рассказать о том, как в Самарской области развиваются наши направления, попросить поддержки, получить ее", — сообщил Вячеслав Федорищев.

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