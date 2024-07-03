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Губернатор Власть и политика

Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еженедельно по поручению врио главы региона руководство Самарской области проводит встречи с представителями бизнеса.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через интернет-приемную на сайте. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы.

Для оперативной обратной связи в графе "Обращение" необходимо также указать название организации и ИНН.

19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом. Первую такую встречу глава региона провел в минувшую пятницу.

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