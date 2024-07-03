Вячеслав Федорищев: "Наша задача — разрешить вопрос в отношении каждого обманутого дольщика"

В среду, 3 июля, врио губернатора Самарской Вячеслав Федорищев области провел заседание штаба по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков. В нем приняли участие представители регионального правительства, контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов, застройщики и участники долевого строительства проблемных объектов, а также председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В ходе заседания участники рассмотрели проблемные объекты и обсудили меры по их завершению.

По информации врио министра строительства Самарской области Алексея Веселова в региональном перечне проблемных объектов числится 10 домов. Их застройщики заключали договора с дольщиками без наличия разрешительной документации.

Докладывая о проделанной работе, Алексей Веселов доложил, что из 10 проблемных объектов дольщикам шести домов будут представлены квартиры в иных объектах или денежные выплаты, а четыре объекта будут завершены строительством. При этом два дома в областном центре — по ул. Димитрова, 74а, секц. "А" и ул. Садовая/Вилоновская — уже находятся в стадии строительства и запланированы к введению в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Таким образом будут решены вопросы более 500 граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

По словам директора ООО ПКФ "РосПромСтрой" Алексея Малова на объекте по улице Димитрова идет планомерная работа по строительству. Также проводятся работы по благоустройству прилегающей территории — здесь будут установлены лавочки и урны. Планируется, что уже в сентябре текущего года собственникам вручат ключи.

Вячеслав Федорищев обратил внимание на отсутствие около дома детской площадки. Руководитель области поручил главе городского округа Самара Елене Лапушкиной и представителям профильного ведомства выехать на площадку и определить возможное место ее расположения, а застройщику — установить.

"Было бы странно людям представлять квартиры в домах, где нет детской площадки. Семьи с детьми будут заезжать", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Еще одним обсуждаемым объектом долевого строительства стал дом по ул. Садовая/Вилоновская в Самаре. Объект состоит из нескольких секций. Как сообщил директор "Стройпроектсервис" Эдуард Шматков, одна из секций будет сдана в текущем году, а две другие — в 2025 году.

Участники заседания детально рассмотрели объекты, по которым необходимо получение разрешения на строительство. В Самаре их два — на улице Садовая, 281 и Ленинской, 136 квартал.

Отдельные поручения были даны главой региона по проблемным объектам, находящимся в зоне высокого риска. Вячеслав Федорищев поставил задачу областному министерству строительства организовать отдельное совещание с участием представителей компаний-застройщиков.

Предметом особого внимания стало коллективное обращение к главе региона участников долевого строительства проблемного объекта ЖК "Новая Заря" по вопросу восстановления их прав. Представитель группы дольщиков Александр Кирсанов пояснил: "В настоящее время создан реестр требований участников строительства. Все наши требования суд удовлетворил: включил в реестр кредиторов, вынес определение о возложении обязанностей на "Фонд развития территорий" о выплате возмещений. Однако фонд отказывает в выплате и добровольном исполнении судебного акта".

Для решения проблемы врио губернатора поручил профильному ведомству подготовить всю необходимую информацию для дальнейшей встречи с руководством фонда, обозначив: "Наша задача — максимально быстро разрешить вопросы в отношении каждого обманутого дольщика".

Также в ходе заседания главой региона была обозначена принципиальная позиция относительно финансирования: все необходимые средства для решения проблем долевого строительства должны быть учтены в проекте бюджета на следующие годы. В трехлетнем бюджете необходимо предусмотреть полный объем средств для решение данных вопросов.

Также Вячеслав Федорищев подчеркнул важность своевременного завершения объектов строительства: "Новых недостроев не допустим. Как бы ни были защищены средства, которые вкладывают жители, недостроев не должно быть".