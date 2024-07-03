Региональное правительство передало участникам СВО беспилотные летательные аппараты

В среду, 3 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с военнослужащими.
"Самарская область всегда была опорным регионом для страны. Оружие победы ковалось и продолжает производиться именно здесь. Во все времена самарский герои стояли в одном ряду с другими регионами, республиками, защищая нашу страну. Сегодня все наши помыслы, все наши действия направлены на обеспечение самой важной задачи — Победы: настоящей и бескомпромиссной. Уверен и знаю, что Победа очень близко, и совсем скоро все ребята вернуться домой к своим семьям в родную Самарскую область", — обратился к военнослужащим глава региона.
Руководитель области отметил, что региональное правительство оказывает всемерную поддержку для обеспечения наших бойцов всем необходимым. Сегодня регион передал в зону боевых действий 100 беспилотных летательных аппаратов — их получили воинские соединения, где служат бойцы из Самарской области.
Не остаются в стороне и неравнодушные жители губернии. Все делается для приближения Победы.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...