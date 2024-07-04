В мэрии Самары ищут подрядчика на уборку городских кладбищ

МКУ Самары "Ритуал" подыскивает подрядчика, который займется вывозом мусора с территории муниципальных кладбищ (за исключением твердых коммунальных отходов). Начальная цена контракта - 12,67 млн рублей.
Победитель торгов определится после 17 июля. Он должен заниматься транспортированием отходов с территории 19 кладбищ до 25 декабря текущего года.
Мусор придется вывозить с территории 19 кладбищ: в Куйбышевском ("Рубежное", "Песчаная Глинка", "Кряжское", "Вознесенское"), Железнодорожном ("Городское", "Татарское", "Еврейское"), Кировском ("Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька"), Красноглинском районах ("Мехзаводское", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое"), а также в Волжском районе ("Южное", "Лесное", "Спасское", "Центральное").
"Цель использования результатов оказанных услуг - приведение мест погребения в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасные и комфортные условия нахождения на них граждан, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения и работающих на объектах похоронного назначения; придание ухоженного и благоустроенного вида местам погребения", - отмечается в закупочной документации.
Напомним, в конце февраля аналогичный подряд выиграла компания "Эко-В", однако тогда цена контракта, который был рассчитан на весь 2024 год, составляла 10, 66 млн рублей.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.