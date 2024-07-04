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ЖКХ и благоустройство Общество

В мэрии Самары ищут подрядчика на уборку городских кладбищ

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МКУ Самары "Ритуал" подыскивает подрядчика, который займется вывозом мусора с территории муниципальных кладбищ (за исключением твердых коммунальных отходов). Начальная цена контракта - 12,67 млн рублей.

Победитель торгов определится после 17 июля. Он должен заниматься транспортированием отходов с территории 19 кладбищ до 25 декабря текущего года.

Мусор придется вывозить с территории 19 кладбищ: в Куйбышевском ("Рубежное", "Песчаная Глинка", "Кряжское", "Вознесенское"), Железнодорожном ("Городское", "Татарское", "Еврейское"), Кировском ("Безымянское", "Зубчаниновское", "Сорокины Хутора", "Яблонька"), Красноглинском районах ("Мехзаводское", "Прибрежное", "Береза", "Управленческое"), а также в Волжском районе ("Южное", "Лесное", "Спасское", "Центральное").

"Цель использования результатов оказанных услуг - приведение мест погребения в надлежащее санитарное состояние, обеспечивающее безопасные и комфортные условия нахождения на них граждан, участвующих в похоронах, навещающих места захоронения и работающих на объектах похоронного назначения; придание ухоженного и благоустроенного вида местам погребения", - отмечается в закупочной документации.

Напомним, в конце февраля аналогичный подряд выиграла компания "Эко-В", однако тогда цена контракта, который был рассчитан на весь 2024 год, составляла 10, 66 млн рублей.

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