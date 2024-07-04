Глава региона Вячеслав Федорищев поддержал идею о создании музея СВО в Самарской области

В четверг, 4 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Общественной палаты Самарской области, которое было посвящено теме роли гражданского общества в оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.
Руководитель области подчеркнул: это важнейшая, приоритетнейшая тема. "Все, что мы можем делать, мы должны делать каждый день, с утра до ночи, чтобы обеспечивать одну общую большую цель — нашу великую победу", — отметил он.
По словам главы региона, задача простая — помогать по всем направлениям. Важны дополнительные меры — что еще можно сделать, чтобы обеспечить комплексную поддержку и семей, и самих военнослужащих. "Я буквально на каждом мероприятии стараюсь общаться и с членами семей, и с самими ребятами. Вчера заезжал в фонд "Защитники Отечества", посмотрели, как реализуются поручения, которые были даны. Есть у нас системный шаг вперед по поддержке, он всего лишь очередной. И до этого очень много было сделано, и предстоит нам еще вместе очень много работы. Поэтому хотел бы от вас услышать конкретные предложения", — обратился он к участникам заседания.
Он также отметил, что в этой работе нет мелочей. Важный блок работы связан с обеспечением бесперебойной работы оборонных предприятий области. Здесь на контроле в том числе и обеспечение маршрутов до предприятий, где люди работают в три смены или круглосуточно, организация продленных смен в детских садах, чтобы сотрудники были уверены, что их дети под присмотром.
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер отметил: в нынешних непростых условиях главная задача — сохранение общественного единства, что не раз подчеркивал президент России Владимир Путин. По словам председателя региональной Общественной палаты, жители Самарской области демонстрируют высокую гражданскую активность, инициируют и участвуют в проектах помощи участникам СВО, их семьям, вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР, других новых территорий. В этой работе задействованы некоммерческие организации, общественные, молодежные, ветеранские, религиозные организации, общественные советы, общественные палаты муниципальных образований, бизнес-сообщество, неравнодушные граждане, которые не являются активистами организаций, а действуют по зову сердца. "Таких людей очень много, мы их знаем. Конечно, огромную работу проводит государственный фонд "Защитники Отечества", — добавил он.
О том, как организована в регионе общественная помощь участникам СВО и их семьям, рассказала заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Екатерина Колотовкина. Самарская область пять лет подряд является победителем всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Как сообщила Екатерина Колотовкина, в 2023 г. область набрала максимальное количество баллов от экспертов и получила максимальный объем субсидий на реализацию лучших практик поддержки добровольчества в размере 10,5 млн рублей. Помощь волонтеров военнослужащим и мирным жителям Донбасса — отдельное значимое направление добровольческой деятельности региона.
В 2023 г. в структуре Общественной палаты была образована рабочая группа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Наряду с филиалом фонда "Защитники Отечества" работает Комитет семей воинов отечества Самарской области — ведет работу по оказанию юридической, психологической, социальной, духовно-просветительской, информационной помощи участникам СВО и их семьям. Благодаря региональному правительству налажено взаимодействие со всеми министерствами социального блока.
Значимое направление — увековечение памяти об истории и героях СВО. Задача создать в стране региональные, муниципальные музеи, музеи в школах, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников, была обозначена президентом России. Екатерина Колотовкина предложила создать такие интерактивные музеи в школах и обратилась к главе региона за поддержкой.
Вячеслав Федорищев поддержал предложение, уточнив: в регионе должно быть единое информационное пространство по этой теме, доступ к которому мог бы быть даже с телефона.
"Вы правильно говорите о том, что должны быть интерактивные музеи в школах. Но, по большому счету, это должен быть один интерактивный музей региона, а в школах должны быть локальные представительства, — отметил он. — Как правительство региона мы выделим грант или субсидию, мы это сделаем".
Глава региона также подчеркнул: важно, чтобы в музее была объективно отражена вся история СВО, ее истоки, история взаимоотношения нашей страны с западными странами. "Здесь не может быть невнимательности, каждое слово, каждый предмет должен быть выверен очень серьезно с историками, культурологами. Уже есть федеральные подходы, которые помогут нам правильно сделать. Мы должны создать единое правильное информационное пространство и, конечно, сделать представительства в школах", — сказал он.
О проекте Общественной палаты Самарской области "Своих не бросаем" доложил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Первый гуманитарный конвой был отправлен в марте 2022 года. В зону проведения специальной военной операции при координирующей роли членов палаты, при участии партнеров — фонда "Звезда и Лира", Торгово-промышленной палаты региона, Нотариальной Палаты Самарской области, областной Федерации профсоюзов и многих других неравнодушных организаций, граждан, уже отправлено более 33 гуманитарных конвоев. Совокупная масса груза составила более 600 тонн. Деятельность продолжается и наращивается.
На заседании обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи и совершение нотариальных действий для военнослужащих и членов их семей, а также меры по усилению этой работы.
Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян рассказал о подготовке бойцов добровольческого казачьего отряда БАРС-15 ("Ермак") во взаимодействии с военным комиссариатом и ДОСААФ. Ежемесячно проводятся военно-полевые сборы, со студентами самарских технических вузов ведется доработка и улучшение технических средств для СВО. Казачий корпус во взаимодействии с фондом "Защитники Отечества" работает с семьями военнослужащих — членов отряда. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, более 250 казаков отряда удостоены государственных наград. В ходе заседания обсудили возможность большего вовлечения казаков не только в задачи, связанные с обеспечением победы в СВО, но и в решение вопросов безопасности на территории региона.
Еще одной темой повестки стала переподготовка бойцов, возвращающихся с СВО, о которой ранее, на встрече с ветеранами СВО, говорил Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил: такая работа ведется совместно с Фондом "Защитники Отечества". "Мы вчера это решение озвучили. Это очень важно: "Время Героев" — программа федеральная, президентская, но там не так много ребят сейчас, на этом этапе, могут участвовать. А у нас герои свои, их очень много. Поэтому мы делаем сейчас "Время Героев" — Самара. Это и обучение, это и кадровый резерв, это и школа, в которой на постоянной основе ребята могут подтягивать свои компетенции по разным направлениям". До середины августа по региональной программе будет сформирован первый поток из 50 человек.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...