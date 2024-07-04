Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП

В четверг, 4 июля, глава Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заключили соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества.

Благодаря подписанному документу бизнес региона, а также самозанятые жители губернии смогут получить дополнительные меры поддержки - как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

Корпорация МСП как институт развития малого и среднего предпринимательства предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры МСП Банк и МСП Лизинг. Развивает разработанную совместно с Минэкономразвития РФ Цифровую платформу МСП.РФ, на которой предприниматели могут получить сервисы, услуги и меры поддержки.

Руководитель региона отметил, что экономика Самарской области - одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Промышленные предприятия формируют серьезный и системный задел для развития промышленности, роста научно-технологического потенциала. Вместе с тем существенную роль играет и сектор малого и среднего бизнеса.

"Мы видим и знаем, что многие производители в Самарской области являются лидерами по многим направлениям. "Сделано в Самаре" - это знак качества. Для нас это не просто девиз, а принцип, по которому строится экономическая политика нашего региона", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что необходимо наладить более тесное взаимодействие с банковскими организациями, чтобы была возможность финансировать перспективные проекты. Также нужна поддержка федеральных министерств. "Эту работу мы ведем. Но системное взаимодействие с институтами развития (в частности, с Корпорацией МСП) служит основой развития сектора малого и среднего предпринимательства, поддержки креативных индустрий, туризма и научно-технического развития", - отметил глава региона.

Обращаясь к Александру Исаевичу, Вячеслав Федорищев отметил, что региону нужна "более плотная поддержка" Корпорации МСП по всем реализуемым программам. "У нас есть приоритеты - это поддержка научного потенциала, туризма и всех жителей Самарской области, которые хотели бы или уже себя реализуют, развиваются как предприниматели", - акцентировал руководитель области.

Благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" почти 670 компаний Самарской области с начала года получили финансовую поддержку на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Предприниматели привлекли финансирование при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования "1764".

Также с начала года по данным на 27 июня более 2,9 тыс. малых и средних предприятий Самарской области стали поставщиками компаний с госучастием в результате закупок по 223-ФЗ. Количество МСП-поставщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилось на четверть.

"Важно предоставить предпринимателям дополнительные возможности для развития. Исходя из текущих реалий, приоритетов, нужно будет донастраивать существующие меры поддержки, чтобы большее количество предпринимателей могли ими воспользоваться, - отметил Александр Исаевич. - Малый и средний бизнес сможет привлечь необходимое финансирование при помощи поручительств, в том числе по "зонтичному" механизму, приобрести оборудование в льготный лизинг, стать участником программ "выращивания" потенциальных МСП-поставщиков".

Он также добавил, что особая роль в увеличении охвата мерами поддержки отводится Цифровой платформе МСП.РФ, на которой можно не только подать заявку на получение финансирования по программам льготного кредитования (того же лизинга) или пройти обучение, но и благодаря цифровому профилю предпринимателя получить рекомендации по доступным мерам - финансовым и нефинансовым, федеральным и региональным.