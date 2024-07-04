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Вячеслав Федорищев: "Предпринимательская инициатива – важнейший драйвер экономики"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 июля, в Самаре в центре "Мой бизнес" врио губернатора Вячеслав Федорищев вместе с генеральным директором АО "Корпорация "МСП" Александром Исаевичем провел встречу с представителями предпринимательского сообщества региона.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Александр Исаевич отметил, что цель общения– понять, как Корпорация МСП может быть полезной предпринимателям Самарской области и региону для достижения задач и планов экономически-социального развития. Врио губернатора подчеркну большую роль корпорации в становлении сильной экономики. Ежегодно она позволяет регионам оказывать поддержку и финансовому, и нефинансовому сектору МСП.

"Для Самарской области это очень актуально. У нас достаточно большой сектор малого и среднего бизнеса, много вас — предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. У нас действительно предприниматели очень талантливые. Я рассчитываю, что мы сегодня узнаем очень много от вас проектов, идей, обязательно будем их поддерживать", — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель области акцентировал внимание участников, что встречи с бизнес-сообществом будут регулярными: "Такой формат — каждую пятницу встречаться с бизнесом — мы уже внедрили. Я лично, команда правительства, те, кто взаимодействует по секторам с предпринимательским сообществом, каждый глава муниципального образования каждую пятницу находят достаточное время, чтобы с предпринимателями встретиться и конкретные проблемы решать. Будем опираться на поддержку сильных системных институтов, в первую очередь — Корпорации развития МСП".

В ходе открытого диалога представители бизнес-сообщества смогли презентовать свои идеи, задать вопросы и получить на них ответы.

Так, например, одно из озвученных предложений касалось создания дома ремесленников в Самаре. Глава региона рассказал, что планируется создание большой программы, которая будет стимулировать талантливых людей к созданию уникальной сувенирной продукции.

Говоря о регионе Александр Исаевич отметил большой потенциал туристической сферы: поражают просторы города, Волга, ее берега и русла говорят сами за себя.

Вячеслав Федорищев поделился о достигнутых с корпорацией договоренностях о взаимодействии. Подписанное соглашение о сотрудничестве правительства Самарской области с Корпорацией МСП позволит бизнесу региона, а также самозанятым получить дополнительные меры поддержки — как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

"Предпринимательская инициатива — важнейший драйвер экономики. И здесь, опираясь на поддержку правительства РФ, Корпорации МСП, уверен, что наши предприниматели будут сильными, а новые — втягиваться в эту деятельность", — резюмировал глава региона.

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