Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту

В пятницу, 5 июля, глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Участие в нем приняли члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.
"Важно создать все условия для наших жителей, которые приняли для себя решение встать на защиту Родины. В этом вопросе не бывает мелочей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Напомним, в Самарской области увеличена сумма региональной выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. На сегодняшний день единовременная выплата составляет до 1 млн рублей. При этом продолжается расширение мер поддержки членов семей военнослужащих.
Работа в рамках еженедельного заседания штаба позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы и решать поставленные задачи. "Подвиг всех, кто служит и защищает нашу страну, не останется без внимания и поддержки", — отметил глава региона.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...