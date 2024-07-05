16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту Врио губернатора Самарской области нанял помощника по урбанистике Вячеслав Федорищев: "Предпринимательская инициатива – важнейший драйвер экономики" Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы по контракту

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 июля, глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание оперативного штаба по вопросам прохождения военной службы по контракту. Участие в нем приняли члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Важно создать все условия для наших жителей, которые приняли для себя решение встать на защиту Родины. В этом вопросе не бывает мелочей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Самарской области увеличена сумма региональной выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. На сегодняшний день единовременная выплата составляет до 1 млн рублей. При этом продолжается расширение мер поддержки членов семей военнослужащих.

Работа в рамках еженедельного заседания штаба позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы и решать поставленные задачи. "Подвиг всех, кто служит и защищает нашу страну, не останется без внимания и поддержки", — отметил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4