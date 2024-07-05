В Самарской области состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии

В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

"Вызовы и угрозы, которые перед нашей страной стоят, никому здесь не нужно пояснять. Все мы знаем и видим, что происходит. Сегодня достаточно подробно поговорим о вызовах, которые сейчас фиксируются на территории Российской Федерации, Приволжского федерального округа", — обратился к собравшимся Вячеслав Федорищев.

Глава региона сделал акцент на первоочередной задаче — обеспечение максимальной безопасности жителей Самарской области.

Отдельное внимание участники заседания уделили объектам критически важной инфраструктуры и мерам реагирования на возможные террористические угрозы. Еще одним обсуждаемым вопросом повестки стали беспилотные летательные аппараты, которые являются первоочередной угрозой на всей территории Российской Федерации в целом и каждого отдельного субъекта, в частности.