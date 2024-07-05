В Самарской области состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии

В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.
"Вызовы и угрозы, которые перед нашей страной стоят, никому здесь не нужно пояснять. Все мы знаем и видим, что происходит. Сегодня достаточно подробно поговорим о вызовах, которые сейчас фиксируются на территории Российской Федерации, Приволжского федерального округа", — обратился к собравшимся Вячеслав Федорищев.
Глава региона сделал акцент на первоочередной задаче — обеспечение максимальной безопасности жителей Самарской области.
Отдельное внимание участники заседания уделили объектам критически важной инфраструктуры и мерам реагирования на возможные террористические угрозы. Еще одним обсуждаемым вопросом повестки стали беспилотные летательные аппараты, которые являются первоочередной угрозой на всей территории Российской Федерации в целом и каждого отдельного субъекта, в частности.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...