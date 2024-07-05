Глава региона дал поручения по обеспечению безопасности дорожного движения

В пятницу, 5 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Руководитель области подчеркнул, что решил возглавить комиссию: "Считаю это правильным для того, чтобы повысить межведомственную координацию и управляемость работы в муниципальных образованиях. Есть задачи, которые необходимо решать. Мы видим по динамике 2024 г., что по некоторым направлениям, по некоторым показателям существенно отстаем, за этим отставанием - жизни наших граждан. Поэтому прошу быть сегодня предельно конкретными в предложениях, как мы повышаем безопасность на наших дорогах".

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов доложил о состоянии аварийности на территории региона, выполнении прогнозных показателей, установленных МВД России в рамках реализации мероприятий региональной составляющей федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

За первое полугодие на автодорогах региона зарегистрировано 1234 ДТП, в результате которых погибли 122 человека. Подразделениями ГИБДД за полгода выявлено более 2 млн нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, из них более 3 тыс. - когда водители управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения позволили снизить количество ДТП на 9,4%.

По словам руководителя ведомства, анализ аварийности за последние шесть лет показывает стабильную тенденцию по сокращению количества погибших в ДТП при наездах на пешеходов и на стоящие транспортные средства, при этом сократить количество погибших в ДТП из-за выезда на полосу встречного движения не удается. Юрий Некрасов обозначил основные недостатки дорог в местах ДТП. Одним из факторов, которые не позволяют предупреждать встречные столкновения, является малая оснащенность автодорог региона осевым барьерным ограждением. Как отметил Юрий Некрасов, им должны быть оборудованы дороги с интенсивным движением, но нормативного числа в этой части нет.

Руководитель областного управления ГИБДД подчеркнул, что в обеспечении безопасности дорожного движения важен скоординированный комплексный подход, и озвучил направления работы, на которые нужно обратить особое внимание.

По итогам доклада глава региона дал ряд поручений комиссии и областному правительству. Так, Вячеслав Федорищев поручил совместно с областным министерством транспорта и автомобильных дорог в течение недели подготовить исчерпывающий перечень дорог, где необходимы осевые ограничения, вне зависимости федеральные, региональные или муниципальные эти трассы: "Перечень конкретных дорог - не исходя из чьего-то представления о нашей бюджетной обеспеченности. Не исходя из минимального требования, а по-настоящему, как должно быть".

Правительству региона вместе с профильными ведомствами нужно подготовить предложения, чтобы в течение года в этой части довести дороги до оптимального состояния.

Это решение по поручению главы региона будет официально оформлено на соответствующем оперативном штабе, формат которого предполагает обязательное исполнение принятого решения всеми структурами. "Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будем обеспечивать реальную безопасность на дорогах", - заключил он. При выполнении работ, как подчеркнул руководитель области, нужно ориентироваться на местных производителей. Предложения по федеральным трассам будут обсуждаться с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

Также Вячеслав Федорищев поручил региональному минтрансу усовершенствовать интеллектуальную транспортную систему области, ориентируясь на опыт коллег из Москвы.

"Поднимите всю информацию - что там создавалось, почему те или иные элементы не работают, и вся система, судя по всему, не работает, исходя из того, что докладывает начальник управления, - сказал руководитель области. - Проанализируйте. Если элементы этой системы можно использовать в нашем будущем подходе - хорошо. Если нет - нужно разобраться в причинах, вообще зачем тогда деньги тратились, если это не введено в эксплуатацию, почему система не работает".

Система автоматизированного контроля на территории региона состоит из 812 комплексов, в том числе 725 стационарных и 87 передвижных. До 1 сентября в соответствии с федеральным законодательством, которое регламентирует места их размещения, 177 комплексов требуется переместить на другие участки. Кроме того, по мнению министерства транспорта области, на ряде аварийных участков нужно усиление. Эта работа требует дополнительного анализа. По поручению главы региона этот вопрос изучат также во взаимодействии с правительством Москвы, у которого есть успешный опыт анализа дорожных потоков, оптимизации схем дорожного движения.

Глава региона отметил особую важность подготовки к школьному сезону. Вячеслав Федорищев обратился к главам муниципалитетов, подчеркивая, что вопросы безопасности детей - приоритет: "Если кто-то к 15 августа не подготовит все школы правильно (с переходами, с установленными знаками, со всем, что входит в периметр) - это будет соответствующим образом оценено сразу же. Поэтому время есть, средства есть. Если чего-то не хватает - сообщайте, здесь ошибки быть не может".