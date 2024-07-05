Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Правительства ДНР

В пятницу, 5 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу по вопросу развития сотрудничества с городом Снежное ДНР.

В ней приняли участие представители регионального правительства, также в режиме ВКС подключились председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев и глава муниципального образования городского округа Снежное Донецкой Народной Республики Сергей Ермаков.

Открывая совещание, глава региона отметил большую работу, проводимую командой правительства Самарской области во взаимодействии с руководством республики.

"Комплекс мероприятий, который уже реализован, позволяет с уверенностью сказать, что база у нас есть, но мы нацелены на то, чтобы развивать, масштабировать, улучшать, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — У вас работа настроена. С большим уважением относимся к тому, что вы делаете, как развивается республика. Но здесь мелочей не бывает, поэтому сегодня мы вместе должны понять, какие еще дополнительные мероприятия с нашей стороны возможны для усиления вашей работы".

В 2022 г. региональное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с администрацией города Снежное. Подшефному городу оказывают всестороннюю поддержку: восстанавливается инфраструктура, оказывается гуманитарная и медицинская помощь, доставляется техника.

Евгений Солнцев высоко оценил работу губернии в этом направлении: "Самарская область — пример для многих регионов". Он отметил, что уже проделана большая работа по социальным объектам — школам, детским садам.

Вячеслав Федорищев дополнил о восстанавливаемых школах, в которых есть неоснащенные техникой компьютерные классы, и сообщил, что один такой класс будет оборудован уже к началу нового учебного года.

Во время встречи председатель Правительства ДНР сделал акцент на развитии инфраструктуры и подготовке к зимнему периоду.

Также одним из ключевых вопросов повестки стало экономическое развитие, кооперация предприятий Самарской области и Снежного, собенно, градообразующих промышленных компаний.

"Для нас самое главное — загрузка предприятий. Если мы загрузим предприятия, то это будет рост экономики, и для нас это будут рабочие места, — пояснил Евгений Солнцев. — Нужно посмотреть кооперацию, где мы можем быть полезны друг другу".

Вячеслав Федорищев поручил сформировать региональную делегацию для поездки в город-побратим.

"С нашими промышленными предприятиями отрабатываем, формируем делегацию, — сказал Вячеслав Федорищев. — Вместе поедем пообщаемся с предприятиями. Есть разные формы взаимодействия".