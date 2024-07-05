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Глава региона Вячеслав Федорищев поручил подготовить предложения по усилению мер поддержки сельхозпроизводителей

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, глава региона Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой побывал в Ставропольском районе. Глава региона посетил сельскохозяйственное предприятие "Олимп-Агро" — одно из передовых хозяйств области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Это крупный производственный комплекс со своим парком современной сельхозтехники, в том числе для обработки почвы для подготовки посевных площадей, для очистки зерна, с базой по переработке, хранению сельхозпродукции.

По урожайности зерновых и технических культур предприятие одно из лидеров отрасли. Здесь большое внимание уделяют работе с удобрениями, культуре земледелия, парк техники постоянно обновляют благодаря различным инструментам господдержки. Кроме того, предприятие развивает животноводство, сейчас это 1200 голов мясного скота.

Как рассказал директор ООО СХП "Олимп-Агро" почетный работник агропромышленного комплекса России Николай Леонтьев, в этом году предприятие обрабатывает 19 тысяч гектаров. Посеяны 10 сортов пшеницы, кроме того подсолнечник, горох, нут. На предприятии работают порядка 110 сотрудников. В настоящее время готовятся к уборке урожая, из-за жаркой погоды планируют начать работы на неделю раньше нормативного срока.

"Погода сейчас не благоволит, жарит — часть урожая мы потеряем", — пояснил глава хозяйства.

"Если объективно видим то, что из-за погодных условий, подтоплений урожай погиб — мы готовы вместе с вами компенсировать из регионального бюджета составляющую. Надо посмотреть по нормативу сколько, — обратился Вячеслав Федорищев к врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаю Абашину. — До регионального режима ЧС еще далеко, но к этому надо готовиться, смотреть на погоду. Готовьте предложения, чтобы не потом впопыхах об этом вспоминали, а уже сейчас планировали мероприятия. Такую поддержку нужно оказать".

Несмотря на погодные условия, урожайность в хозяйстве оценивают предварительно порядка 60 центнеров с гектара. С руководителем хозяйства и врио министра глава региона обсудил вопрос, связанный с обслуживанием сельскохозяйственной техники, с закупкой нового отечественного оборудования.

"Мы сейчас программу делаем — по мерам поддержки внимательно пройдемся с главой министерства, посмотрим, что усилить. Вы свои предложения тоже, пожалуйста, давайте. Понятно, что у вас сейчас работы много будет впереди", — обратился Вячеслав Федорищев к Николаю Леонтьеву и предложил встретиться здесь же через месяц на выездном совещании Правительства региона и предметно обсудить меры поддержки.

Гид потребителя

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