Вячеслав Федорищев: "Будущее Самарской области – за талантливой молодежью"

В субботу, 6 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. В рамках командировки глава региона встретился с представителями Молодежного совета при представительстве Самарской области и Ассоциации региональной молодежи.
Мероприятие объединило активных и инициативных молодых людей с множеством идей и большой любовью к нашей великой стране. Также в нем принял участие депутат Государственной Думы Владимир Гутенев.
В ходе встречи молодые люди презентовали свои проекты и инициативы. Вячеслав Федорищев выразил готовность поддержать их и вместе работать во благо родного края.
"Объединив усилия, мы сможем сделать наш регион еще более привлекательным для молодых специалистов. Будущее Самарской области — за нашей талантливой молодежью!", — выразил уверенность руководитель области.
Также глава региона отметил важность того, чтобы студенты, обучающиеся в Москве и Санкт-Петербурге, не теряли связь со своей родиной и возвращались в родную Самарскую область.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...