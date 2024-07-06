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Вячеслав Федорищев: "Будущее Самарской области – за талантливой молодежью"

МОСКВА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. В рамках командировки глава региона встретился с представителями Молодежного совета при представительстве Самарской области и Ассоциации региональной молодежи.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Мероприятие объединило активных и инициативных молодых людей с множеством идей и большой любовью к нашей великой стране. Также в нем принял участие депутат Государственной Думы Владимир Гутенев.

В ходе встречи молодые люди презентовали свои проекты и инициативы. Вячеслав Федорищев выразил готовность поддержать их и вместе работать во благо родного края.

"Объединив усилия, мы сможем сделать наш регион еще более привлекательным для молодых специалистов. Будущее Самарской области — за нашей талантливой молодежью!", — выразил уверенность руководитель области.

Также глава региона отметил важность того, чтобы студенты, обучающиеся в Москве и Санкт-Петербурге, не теряли связь со своей родиной и возвращались в родную Самарскую область.

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