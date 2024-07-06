В Самарской области в сентябре будет открыта масштабная выставка "Самара"

В субботу, 6 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в Москве принял участие в церемонии благодарности всех, кто работал на Международной выставке-форуме "Россия" — представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.
В рамках нее глава региона анонсировал, что в сентябре в Самаре будет открыта масштабная выставка, посвященная истории и развитию области.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая перед участниками церемонии, отметил, что Выставка "Россия" вошла в десятку самых посещаемых мест на планете.
"Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — подчеркнул Сергей Кириенко и вручил награды представителям регионов, чьи стенды были представлены в Павильоне № 75.
За время работы Выставки более 18 миллионов человек смогли увидеть достижения регионов нашей великой страны, отечественных компаний и корпораций, познакомились с передовыми технологиями и традициями. Секрет такого успеха — качество.
На церемонии памятную статуэтку вручили Самарской области. Наш региональный стенд, выполненный в форме ладьи, привлекал внимание посетителей Выставки с первых дней ее работы. На нем проходили квизы и викторины с розыгрышем призов, лекции и мастер-классы от специалистов из разных отраслей экономики, творческие встречи с известными жителями региона. Напомним, в рамках работы Выставки "Россия" стенд был признан лучшим просветительским проектом.
Глава региона Вячеслав Федорищев, выступая на церемонии награждения, подчеркнул, что Выставка вызвала большой интерес у молодежи.
"Упоминание выставки "Россия" стало нормой в любом обсуждении с молодёжью. Молодые люди говорят: мы познакомились на выставке "Россия" и работаем сейчас вместе", — рассказал руководитель области.
Также Вячеслав Федорищев сообщил, в сентябре в Самаре начнет свою работу масштабная выставка о Самарской области. Глава региона пригласил жителей всей страны приехать в регион.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...