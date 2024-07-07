Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в ТОП-10 каналов руководителей субъектов России

Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в топ-10 телеграм-каналов руководителей субъектов России по количеству подписчиков.
Всего за месяц, а если точнее, 36 дней, на канал главы Самарской области подписались 87 тысяч подписчиков.
На страницу врио губернатора "ВКонтакте" подписаны более 73 тысяч человек.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...