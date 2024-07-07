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Губернатор Власть и политика

Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в ТОП-10 каналов руководителей субъектов России

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в топ-10 телеграм-каналов руководителей субъектов России по количеству подписчиков.

Всего за месяц, а если точнее, 36 дней, на канал главы Самарской области подписались 87 тысяч подписчиков.

На страницу врио губернатора "ВКонтакте" подписаны более 73 тысяч человек. 

 

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