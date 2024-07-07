Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в ТОП-10 каналов руководителей субъектов России

Телеграм-канал Вячеслава Федорищева вошел в топ-10 телеграм-каналов руководителей субъектов России по количеству подписчиков.

Всего за месяц, а если точнее, 36 дней, на канал главы Самарской области подписались 87 тысяч подписчиков.

На страницу врио губернатора "ВКонтакте" подписаны более 73 тысяч человек.