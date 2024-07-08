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Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области в понедельник, 8 июля, обратился к жителям региона по случаю Дня семьи,любви и верности.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня наша страна отмечает прекрасный праздник — День семьи, любви и верности! В 2022 году Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он стал государственным, а этот год объявлен президентом Годом семьи. Все это еще раз подчеркивает ориентиры государственной политики — защиту семьи, традиционных семейных ценностей, важных для развития страны", - отметил врио губернатора.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: в жизни каждого человека семья занимает особое место.

"Именно в семье мы учимся уважению и заботе, ответственности за родных, труду и любви к своей Родине. Именно семья воспитывает лучшие качества личности, прививает нравственные ценности. Именно семья является нашей опорой и тылом, мы делимся с близкими и радостями, и горестями, разделяем с родными важные события жизни", - сказал он.

Врио губернатора напомнил, что в России испокон веков  было особое отношение к идеалам супружества: благочестию, взаимной любви и верности, ответственному воспитанию детей. Супругам, высшей ценностью для которых является семья, вручается общественная награда — медаль "За любовь и верность".

"На уровне государства поддержка семей — одна из основных задач. Как отметил президент РФ в своем послании, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. По решению главы государства будет реализовываться новый национальный проект "Семья", - напомнил Вячеслав Федорищев.

Он сообщил, что в Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 миллиардов рублей.

"Крепкая семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности, — это дар и большое счастье, это залог счастливого, успешного будущего нашей Родины", - заключил врио губернатора.

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