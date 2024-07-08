Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности

Врио губернатора Самарской области в понедельник, 8 июля, обратился к жителям региона по случаю Дня семьи,любви и верности.
"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня наша страна отмечает прекрасный праздник — День семьи, любви и верности! В 2022 году Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он стал государственным, а этот год объявлен президентом Годом семьи. Все это еще раз подчеркивает ориентиры государственной политики — защиту семьи, традиционных семейных ценностей, важных для развития страны", - отметил врио губернатора.
Вячеслав Федорищев подчеркнул: в жизни каждого человека семья занимает особое место.
"Именно в семье мы учимся уважению и заботе, ответственности за родных, труду и любви к своей Родине. Именно семья воспитывает лучшие качества личности, прививает нравственные ценности. Именно семья является нашей опорой и тылом, мы делимся с близкими и радостями, и горестями, разделяем с родными важные события жизни", - сказал он.
Врио губернатора напомнил, что в России испокон веков было особое отношение к идеалам супружества: благочестию, взаимной любви и верности, ответственному воспитанию детей. Супругам, высшей ценностью для которых является семья, вручается общественная награда — медаль "За любовь и верность".
"На уровне государства поддержка семей — одна из основных задач. Как отметил президент РФ в своем послании, нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. По решению главы государства будет реализовываться новый национальный проект "Семья", - напомнил Вячеслав Федорищев.
Он сообщил, что в Самарской области для поддержки семей предусмотрен комплекс мер, а общий объем средств на эти цели запланирован в объеме более 50 миллиардов рублей.
"Крепкая семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности, — это дар и большое счастье, это залог счастливого, успешного будущего нашей Родины", - заключил врио губернатора.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...