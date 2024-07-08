Ростех и Самарская область: перспективы сотрудничества обсудили на Международной выставке "Иннопром-2024"

В понедельник, 8 июля, на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с заместителем генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Дмитрием Леликовым.
Ростех — одна из крупнейших корпораций в стране, предприятия которой расположены в том числе и в Самарской области. Среди ведущих — ПАО "ОДК-Кузнецов".
"С Самарской областью нас связывает довольно многое. Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение о работе наших предприятий, о том, в каком направлении нам стоит развиваться, чем мы можем быть полезны друг другу, и как вместе можем улучшить экономику Самарской области, экономику "ростеховских" предприятий в Самаре", — сказал Дмитрий Леликов.
Глава региона отметил: "Ростех– это стратегический партнер в развитии. И подход очень простой — это взаимодействие, направленное на развитие".
Говоря о работе внутри региона руководитель области рассказал о задачах команды экономического блока. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что основная цель — помогать предприятиям в развитии и обеспечивать бесперебойность работы в части создания комфортных условий для сотрудников.
"Если говорить про взаимодействие с федеральным центром, то наша работа — поддерживать и лоббировать все проекты, связанные с промышленным развитием. У нас очень хорошая кооперация прослеживается: "Университет — Предприятия — Регион". Большие проекты уже начали реализовываться. Это и строительство кампуса, передовые инженерные школы существуют. И это не предел", — акцентировал внимание глава региона.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, а также определили направления для дальнейшего развития предприятий региона и экономики Самарской области в целом.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...