Ростех и Самарская область: перспективы сотрудничества обсудили на Международной выставке "Иннопром-2024"

В понедельник, 8 июля, на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с заместителем генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Дмитрием Леликовым.

Ростех — одна из крупнейших корпораций в стране, предприятия которой расположены в том числе и в Самарской области. Среди ведущих — ПАО "ОДК-Кузнецов".

"С Самарской областью нас связывает довольно многое. Нам было бы очень интересно узнать ваше мнение о работе наших предприятий, о том, в каком направлении нам стоит развиваться, чем мы можем быть полезны друг другу, и как вместе можем улучшить экономику Самарской области, экономику "ростеховских" предприятий в Самаре", — сказал Дмитрий Леликов.

Глава региона отметил: "Ростех– это стратегический партнер в развитии. И подход очень простой — это взаимодействие, направленное на развитие".

Говоря о работе внутри региона руководитель области рассказал о задачах команды экономического блока. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что основная цель — помогать предприятиям в развитии и обеспечивать бесперебойность работы в части создания комфортных условий для сотрудников.

"Если говорить про взаимодействие с федеральным центром, то наша работа — поддерживать и лоббировать все проекты, связанные с промышленным развитием. У нас очень хорошая кооперация прослеживается: "Университет — Предприятия — Регион". Большие проекты уже начали реализовываться. Это и строительство кампуса, передовые инженерные школы существуют. И это не предел", — акцентировал внимание глава региона.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, а также определили направления для дальнейшего развития предприятий региона и экономики Самарской области в целом.