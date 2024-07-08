Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии

В понедельник, 8 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в совместном заседании Координационного совета по промышленности минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению, которое провел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Заседание состоялось в рамках деловой программы Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" и было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия".

Ранее, как отметил глава минпромторга России, проект был презентован и активно обсуждался на стратегической сессии под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Такие отрасли, как химия, редкоземельные металлы, биотехнологии, имеют ярко выраженную региональную специфику, основные проекты этих отраслей привязаны к конкретным территориям, зачастую составляют основу экономики и занятости на местах. В общенациональном масштабе 4 отрасли нацпроекта суммарно формируют более 2% ВВП, а химия занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

"Еще более важно то, что нацпроект и включенные в него отрасли являются сквозными для промышленности, и от того, насколько успешно он будет реализован, в буквальном смысле зависит технологический суверенитет двух десятков отраслей обработки", — отметил Антон Алиханов.

Глава Минпромторга России обозначил основные аспекты нового нацпроекта. В частности, необходимо восстановить продуктовые цепочки, в которых отсутствуют отдельные значимые действующие вещества, производные или полупродукты. "Экономика таких проектов сложная из-за капиталоемкости и ограниченного в пределах страны спроса. Поэтому здесь нужно сочетание мер бюджетной поддержки и участия заинтересованного бизнеса", — обратил внимание министр.

Также нужно создать новые производства с участием научных институтов, вузов, федеральных центров компетенций. По этому направлению планируется сотрудничать с заинтересованными профильными региональными вузами. "И в этом плане прошу руководство регионов проработать, какие профильные вузы могли бы быть заинтересованы в этой работе", — обратился Антон Алиханов.

Для объединения усилий науки и бизнеса в создании и освоении новых продуктов планируется создать Федеральный центр химии. Как сообщил Антон Алиханов, запланированы механизмы стимулирования спроса, создания научно-технологической инфраструктуры для реализации капиталоемких проектов.

Еще одно важное направление — техническое регулирование. По мнению министра, необходимо вести работу над национальным техническим регламентом.

На сегодняшнем заседании в широком составе обсудили развитие химического комплекса и более детально проработали направления, заложенные в новый нацпроект, на примерах рассмотрели принципы организации продуктовых цепочек.

Доклад руководителя Самарской области Вячеслава Федорищева был посвящен развитию химической промышленности региона как одной из базовых отраслей. Также обсуждалась работа комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "Рассказал коллегам о том, что переформатируем подходы в соответствии с национальными проектами, будем обсуждать с регионами направления развития промышленности. Как заместитель руководителя комиссии предложу руководству Госсовета и министру ряд решений, которые, уверен, будут поддержаны", — сообщил глава региона.

По итогам заседания, говоря в целом об участии самарской делегации в выставке, Вячеслав Федорищев отметил: "Одна из целей — чтобы наши предприятия были встроены в федеральную повестку, видели себя в национальных проектах, причем в каждом — в любом нацпроекте есть технологическое оборудование. Наши предприятия это производят. Моя задача как главы делегации, временно исполняющего обязанности главы субъекта, чтобы у компаний была возможность работать, производить больше, становиться сильнее".