16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии Ростех и Самарская область: перспективы сотрудничества обсудили на Международной выставке "Иннопром-2024" Самарская область будет расширять сотрудничество с Фондом развития промышленности по поддержке бизнеса Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем семьи, любви и верности О развитии общественного транспорта и инфраструктуры в Самаре договорились на выставке "Иннопром-2024"

Губернатор Власть и политика

Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нового нацпроекта по химии

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 8 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в совместном заседании Координационного совета по промышленности минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению, которое провел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Заседание состоялось в рамках деловой программы Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" и было посвящено национальному проекту по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия".

Ранее, как отметил глава минпромторга России, проект был презентован и активно обсуждался на стратегической сессии под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Такие отрасли, как химия, редкоземельные металлы, биотехнологии, имеют ярко выраженную региональную специфику, основные проекты этих отраслей привязаны к конкретным территориям, зачастую составляют основу экономики и занятости на местах. В общенациональном масштабе 4 отрасли нацпроекта суммарно формируют более 2% ВВП, а химия занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

"Еще более важно то, что нацпроект и включенные в него отрасли являются сквозными для промышленности, и от того, насколько успешно он будет реализован, в буквальном смысле зависит технологический суверенитет двух десятков отраслей обработки", — отметил Антон Алиханов.

Глава Минпромторга России обозначил основные аспекты нового нацпроекта. В частности, необходимо восстановить продуктовые цепочки, в которых отсутствуют отдельные значимые действующие вещества, производные или полупродукты. "Экономика таких проектов сложная из-за капиталоемкости и ограниченного в пределах страны спроса. Поэтому здесь нужно сочетание мер бюджетной поддержки и участия заинтересованного бизнеса", — обратил внимание министр.

Также нужно создать новые производства с участием научных институтов, вузов, федеральных центров компетенций. По этому направлению планируется сотрудничать с заинтересованными профильными региональными вузами. "И в этом плане прошу руководство регионов проработать, какие профильные вузы могли бы быть заинтересованы в этой работе", — обратился Антон Алиханов.

Для объединения усилий науки и бизнеса в создании и освоении новых продуктов планируется создать Федеральный центр химии. Как сообщил Антон Алиханов, запланированы механизмы стимулирования спроса, создания научно-технологической инфраструктуры для реализации капиталоемких проектов.
Еще одно важное направление — техническое регулирование. По мнению министра, необходимо вести работу над национальным техническим регламентом.

На сегодняшнем заседании в широком составе обсудили развитие химического комплекса и более детально проработали направления, заложенные в новый нацпроект, на примерах рассмотрели принципы организации продуктовых цепочек.

Доклад руководителя Самарской области Вячеслава Федорищева был посвящен развитию химической промышленности региона как одной из базовых отраслей. Также обсуждалась работа комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность". "Рассказал коллегам о том, что переформатируем подходы в соответствии с национальными проектами, будем обсуждать с регионами направления развития промышленности. Как заместитель руководителя комиссии предложу руководству Госсовета и министру ряд решений, которые, уверен, будут поддержаны", — сообщил глава региона.

По итогам заседания, говоря в целом об участии самарской делегации в выставке, Вячеслав Федорищев отметил: "Одна из целей — чтобы наши предприятия были встроены в федеральную повестку, видели себя в национальных проектах, причем в каждом — в любом нацпроекте есть технологическое оборудование. Наши предприятия это производят. Моя задача как главы делегации, временно исполняющего обязанности главы субъекта, чтобы у компаний была возможность работать, производить больше, становиться сильнее".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4