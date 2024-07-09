Директор Самарского филиала "Т Плюс" вручил дипломы выпускникам СамГТУ

Директор Самарского филиала "Т Плюс" вручил дипломы выпускникам Самарского государственного технического университета. Документы о завершении обучения получили 28 студентов теплоэнергетического факультета.

Самарский Политех готовит ключевых специалистов для работы на предприятиях Т Плюс. Ежегодно выпускники теплоэнергетического факультета трудоустраиваются на ТЭЦ, ГРЭС и предприятия тепловых сетей региона.

"Энергетика всегда нуждается в высококвалифицированных кадрах. Сотрудничество с вузом — важная часть работы. Отрасль — не самая молодая и достаточно консервативная, поэтому мы всегда рады видеть молодежь в своих стенах. Наша компания объединяет свыше 4 тыс. человек. Они создают блага, без которых немыслима современная жизнь, — свет и тепло. Сегодняшние выпускники — новая порция азарта, свежей мысли, и как следствие — развитие самарской энергетики и в целом энергетики страны", — отметил Марат Феткуллов.

Напомним, что энергетики совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов ("Школа молодого энергетика", "Энергия будущего", "Тест-драйв" и другие), а в феврале 2024 года самарский Политех вошел в Ассоциацию опорных вузов "Т Плюс", которая призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.