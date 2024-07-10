Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты при подготовке к отопительному сезону

В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексеем Степановым. Главной темой встречи стала подготовка области к предстоящему отопительному сезону. Стороны обсудили подходы к этой работе, ее приоритеты, а также зоны риска.
Вячеслав Федорищев отметил, что масштабная подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. уже началась. В областном правительстве предметная работа по этому направлению ведется на протяжении последнего месяца.
Как сообщил Алексей Степанов, управление МЧС России по Самарской области непосредственно участвует в обеспечении готовности региона к отопительному сезону совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Первоочередная задача, по мнению руководителя ведомства, связана со своевременным комплексом подготовительных мероприятий в отношении отопительного оборудования: "Безусловно, мы рассматриваем характерные риски. Наша задача, как я ее вижу, - осмотреть совместно, комиссионно все котельные на предмет их готовности к прохождению отопительного сезона".
Глава региона обозначил приоритет: уже сейчас в фокусе внимания должны быть социальные объекты - здравоохранения, образования. "Не стоит забывать о том, что необходимо проверить готовность многоквартирных домов - иногда акты, заключения появляются достаточно формально, без должной проверки. Я вас прошу эту работу усилить", - обратился Вячеслав Федорищев к главе регионального управления МЧС.
Как отметил руководитель области, на следующей неделе состоится совместное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, в том числе с участием представителей управления МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...