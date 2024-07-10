Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты при подготовке к отопительному сезону

В среду, 10 июля, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексеем Степановым. Главной темой встречи стала подготовка области к предстоящему отопительному сезону. Стороны обсудили подходы к этой работе, ее приоритеты, а также зоны риска.

Вячеслав Федорищев отметил, что масштабная подготовка к отопительному сезону 2024-2025 гг. уже началась. В областном правительстве предметная работа по этому направлению ведется на протяжении последнего месяца.

Как сообщил Алексей Степанов, управление МЧС России по Самарской области непосредственно участвует в обеспечении готовности региона к отопительному сезону совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Первоочередная задача, по мнению руководителя ведомства, связана со своевременным комплексом подготовительных мероприятий в отношении отопительного оборудования: "Безусловно, мы рассматриваем характерные риски. Наша задача, как я ее вижу, - осмотреть совместно, комиссионно все котельные на предмет их готовности к прохождению отопительного сезона".

Глава региона обозначил приоритет: уже сейчас в фокусе внимания должны быть социальные объекты - здравоохранения, образования. "Не стоит забывать о том, что необходимо проверить готовность многоквартирных домов - иногда акты, заключения появляются достаточно формально, без должной проверки. Я вас прошу эту работу усилить", - обратился Вячеслав Федорищев к главе регионального управления МЧС.

Как отметил руководитель области, на следующей неделе состоится совместное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, в том числе с участием представителей управления МЧС России по Самарской области.