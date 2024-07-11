В Самаре — можно, в области — не везде: обновлен список непригодных для купания пляжей

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили список рекреационных зон, на которых купаться не рекомендуется.

По данным на 10 июля в управлении исследовали 40 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Также 155 проб исследовали на микробиологические показатели (в т. ч., на возбудители инфекционных заболеваний), 29 проб — на вирусологические показатели, 40 проб — на паразитологические показатели.

Выяснилось, что на некоторых пляжах региона пробы воды не соответствуют норме по микробиологическим показателям. Речь идет о 6 водоемах. Три из них — пляжи"Сакулино-1" и "Сакулино-2", пляж "Озеро Орлово" — находятся в Новокуйбышевске, два — пляжи "Васильевка" и "Екатериновка" — в Безенчукском районе, один — пляж с. п. Сергиевский, оз Банное — в Сергиевском.

Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.

"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов", — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, неделей ранее в запретный список попали и самарские пляжи: на Барбошиной поляне, в районе санатория Можайский, пляж Красноглинского района. Кроме того, несоответствующие пробы с 28 июня по 3 июля были обнаружены на пляже в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково Волжского района, на пляже озеро Барское в пос. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").