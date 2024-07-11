В Самаре — можно, в области — не везде: обновлен список непригодных для купания пляжей

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили список рекреационных зон, на которых купаться не рекомендуется.
По данным на 10 июля в управлении исследовали 40 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели. Также 155 проб исследовали на микробиологические показатели (в т. ч., на возбудители инфекционных заболеваний), 29 проб — на вирусологические показатели, 40 проб — на паразитологические показатели.
Выяснилось, что на некоторых пляжах региона пробы воды не соответствуют норме по микробиологическим показателям. Речь идет о 6 водоемах. Три из них — пляжи"Сакулино-1" и "Сакулино-2", пляж "Озеро Орлово" — находятся в Новокуйбышевске, два — пляжи "Васильевка" и "Екатериновка" — в Безенчукском районе, один — пляж с. п. Сергиевский, оз Банное — в Сергиевском.
Качество песка при этом соответствует гигиеническим требованиям.
"Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов", — отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, неделей ранее в запретный список попали и самарские пляжи: на Барбошиной поляне, в районе санатория Можайский, пляж Красноглинского района. Кроме того, несоответствующие пробы с 28 июня по 3 июля были обнаружены на пляже в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково Волжского района, на пляже озеро Барское в пос. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
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А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?