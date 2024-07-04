В Самаре обновили список пляжей, на которых нельзя купаться

В Самарской области обновили список зон рекреации, на которых купаться не рекомендовано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области.
"На 3 июля исследовано 25 проб воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 87 проб на микробиологические показатели, 76 проб на возбудители инфекционных заболеваний, 29 проб на вирусологические показатели, 21 проба на паразитологические показатели", — рассказали в ведомстве.
С 28 июня по 3 июля были выявлены несоответствующие пробы воды водоемов по микробиологическим показателям на следующих пляжах Самары: городской пляж на Барбошиной поляне, пляж в районе санатория Можайский, пляж Красноглинского района.
Кроме того, несоответствующие пробы обнаружили на пляже в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково Волжского района, на пляже озеро Барское в пос. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организации, эксплуатирующей пляж о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат "Купание запрещено").
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?