ФАС оштрафовала электросетевую компанию за перебои со светом на турбазах

Ранее в Самарское УФАС обратились жители и владельцы турбаз Шигонского района. Они пожаловались на постоянные отключения электроэнергии и медленное устранение аварий.
"Длительность отключений на этих объектах превышает норму, составив 168 часов, что превышает 72-часовой лимит в год", — сообщили в антимонопольной службе.
Выяснилось, что владельцем электросетевого хозяйства по присоединению ПС "Усолье" является ООО "Волжская сетевая компания", которая отвечает за соответствие электрической энергии качеству и параметрам, установленным техническими регламентами.
"Таким образом, ООО "ВСК" не предоставила достаточно качественную услугу с непрерывной обеспеченностью, нарушив тем самым права предпринимателей, потребляющих электроэнергию. В связи с этим назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?