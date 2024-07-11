ФАС оштрафовала электросетевую компанию за перебои со светом на турбазах

Ранее в Самарское УФАС обратились жители и владельцы турбаз Шигонского района. Они пожаловались на постоянные отключения электроэнергии и медленное устранение аварий.

"Длительность отключений на этих объектах превышает норму, составив 168 часов, что превышает 72-часовой лимит в год", — сообщили в антимонопольной службе.

Выяснилось, что владельцем электросетевого хозяйства по присоединению ПС "Усолье" является ООО "Волжская сетевая компания", которая отвечает за соответствие электрической энергии качеству и параметрам, установленным техническими регламентами.

"Таким образом, ООО "ВСК" не предоставила достаточно качественную услугу с непрерывной обеспеченностью, нарушив тем самым права предпринимателей, потребляющих электроэнергию. В связи с этим назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей", — отмечается в сообщении.