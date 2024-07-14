Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День российской почты поздравил сотрудников отрасли.
"Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! Ваша каждодневная работа обеспечивает связанность территорий, предприятий, организаций и человеческих судеб — всего того, без чего невозможно стабильное функционирование экономики и социальной сферы, единство страны и народа.
Особенно это важно сегодня, когда Россия отстаивает свое право на свободу, независимость и собственный путь развития в условиях проведения специальной военной операции и противодействия санкциям Запада. Ваш труд по доставке нашим бойцам почтовых отправлений в зону СВО заслуживает особой признательности. Посылки, письма из дома, детские рисунки — все это умножает силы защитников отечества, наполняет их уверенностью в том, что их любят и ждут, на них надеются, за них молятся.
В Самарской области работает логистический почтовый центр и контакт-центр поддержки клиентов Почты России, продолжается работа по модернизации городских и сельских почтовых отделений. Наш регион оказывает содействие компании в том, чтобы обеспечить современные форматы и условия работы. С сентября текущего года будет введена ежемесячная доплата из областного бюджета работникам почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности.
Особого внимания заслуживают ветераны почтовой службы, чей опыт помогает молодым работникам Почты России компетентно и ответственно выполнять свои обязанности.
Профессионализм сотрудников Почты России, совершенствование качества услуг, внедрение современных информационных технологий — залог стабильной и успешной работы почтовой службы", — говорит глава региона.
Последние комментарии
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...