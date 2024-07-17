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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обратился к горожанам по случаю Дня самарской символики

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня наш регион отмечает День самарской символики.
Этот праздник обращает нас к символам губернии — гербу, флагу и гимну Самарской области. Напоминает нам о том, что во все времена любовь к родной земле, привязанность к отчему краю, уважение к его богатой истории, этнокультурному многообразию и духовным традициям объединяли самарцев, помогали преодолевать трудности и достигать новых высот во всех сферах жизни", — сказал в приветственном слове врио губернатора.

Он подчеркнул, что особую значимость День самарской символики приобретает сегодня, когда от консолидации общества, ответственности каждого за судьбу страны, своего региона, города, поселка зависит наше общее будущее.

"В своем послании президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивал, что "вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная, всепобеждающая сила". Уверен, что символы Самарской области как один из источников этой силы и в дальнейшем будут способствовать единению самарцев, воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою малую родину, вдохновлять на новые победы", - заключил Вячеслав Федорищев.

 

 

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