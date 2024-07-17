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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК "Система" новые инвестпроекты

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с делегацией ПАО АФК "Система". Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории региона.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Поприветствовав участников встречи, глава региона отметил, что Самарская область ведет активную инвестиционную политику, системная поддержка инвесторов важна по всем направлениям социально-экономического развития. Потенциальные проекты обсуждались ранее в ходе предварительных встреч. "По многим направлениям уже есть перспективы для масштабного сотрудничества", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Так, одно из направлений — жилищное строительство. По словам главы региона, темпы возведения жилья недостаточны для такого большого региона, как Самарская область. Это касается не только Самары, но и всех крупных городов, которые также обладают градостроительным потенциалом.

Как считает Вячеслав Федорищев, важно в большем объеме развивать инфраструктуру связи и привлекать для этого сильных системных операторов. В масштабном обновлении нуждаются коммуникации по воде — не только в части водных транспортных средств, но и в целом подходов к организации логистики грузовых и гражданских перевозок.

Глава области отметил, что сейчас важно выделить приоритетные сферы сотрудничества и продолжить работу по ним. "Я бы хотел сегодня промежуточные результаты нашего начинающегося взаимодействия — команды правительства Самарской области и АФК "Система" — зафиксировать, понять, по каким направлениям мы в первую очередь должны делать поступательные шаги, и в целом зафиксировать дорожные карты, которые мы должны подготовить по каждому из направлений взаимодействия", — сказал Вячеслав Федорищев.

Вице-президент по взаимодействию с регионами и устойчивому развитию ПАО АФК "Система" Сергей Сёмкин выразил заинтересованность компании в расширении присутствия в Самарской области и долгосрочном масштабном сотрудничестве. По его словам, регион создает благоприятные условия для развития бизнеса, проектов, "которые однозначно должны быть взаимовыгодны с точки зрения экономики и быть также весомыми с точки зрения именно социального, социально-экономического развития региона".

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