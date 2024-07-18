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Продлена регистрация участников на международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События На фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию "Быть, а не казаться!" Покупая в "Пятёрочке", можно выиграть отдых в Турции для всей семьи Инициативы членов Самарского Союза Молодежи вошли в число лучших практик страны Самарцы стали лауреатами Российской студенческой весны в Ставрополе

Молодежная политика Общество

Продлена регистрация участников на международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 29 сентября в Оренбурге пройдет международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События. В 2024 году он состоится в девятый раз. Зарегистрироваться на форум можно до 2 августа на платформе Росмолодежь.События.

Подать заявку на участие могут представители российских региональных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества; представители некоммерческих организаций зарубежных стран, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией; представители научных и исследовательских центров по вопросам международного сотрудничества; молодые журналисты-международники; представители университетов, компаний и корпораций, реализующих международные проекты; представители организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Тематика форума этого года — развитие молодёжного сотрудничества между регионами Российской Федерации и зарубежными странами.

Участники программы — 500 молодых лидеров России и стран мира — улучшат знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества, разовьют компетенции в сферах межкультурного диалога и проектирования международных молодёжных инициатив. Отдельное внимание будет уделено доработке программы культурного шефства, запущенной при подготовке и реализации Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

В текущем году заявочная кампания международного молодежного форума "Евразия Global" стартовала в День национальных приоритетов "Молодежь и дети" в Москве — на площадке Оренбургской области международной выставки "Россия".

С 2016 года площадку форума посетили более 7 000 молодых людей. В 2023 году его участниками стали молодежные лидеры 64 стран. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Оренбургской области и АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи".

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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