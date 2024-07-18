Продлена регистрация участников на международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События

С 24 по 29 сентября в Оренбурге пройдет международный молодежный форум "Евразия Global" платформы Росмолодежь.События. В 2024 году он состоится в девятый раз. Зарегистрироваться на форум можно до 2 августа на платформе Росмолодежь.События.

Подать заявку на участие могут представители российских региональных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере международного гуманитарного сотрудничества; представители некоммерческих организаций зарубежных стран, заинтересованные в развитии сотрудничества с Россией; представители научных и исследовательских центров по вопросам международного сотрудничества; молодые журналисты-международники; представители университетов, компаний и корпораций, реализующих международные проекты; представители организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Тематика форума этого года — развитие молодёжного сотрудничества между регионами Российской Федерации и зарубежными странами.

Участники программы — 500 молодых лидеров России и стран мира — улучшат знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества, разовьют компетенции в сферах межкультурного диалога и проектирования международных молодёжных инициатив. Отдельное внимание будет уделено доработке программы культурного шефства, запущенной при подготовке и реализации Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

В текущем году заявочная кампания международного молодежного форума "Евразия Global" стартовала в День национальных приоритетов "Молодежь и дети" в Москве — на площадке Оренбургской области международной выставки "Россия".

С 2016 года площадку форума посетили более 7 000 молодых людей. В 2023 году его участниками стали молодежные лидеры 64 стран. Организаторы мероприятия — Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Оренбургской области и АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи".