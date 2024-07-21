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Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня металлурга

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 июля, врио губернатора Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня металлурга.

"Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! Металлургия вносит существенный вклад в укрепление экономического потенциала России, решение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны", - отметил врио губернатора.

Он подчеркнул, что региональный металлургический комплекс, базовым предприятием которого уже многие десятилетия является Самарский металлургический завод, позволяет обеспечивать выпуск продукции и создавать современные решения для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения, транспорта, оборонной промышленности.

"По итогам пяти месяцев 2024 года индекс производства в металлургии составил 111,3%, отгружено продукции на сумму почти 55 млрд рублей — эти цифры выше прошлогодних за аналогичный период. Удалось не просто сохранить позиции, но и обеспечить рост. Государственные меры поддержки помогают предприятиям справляться с санкционными ограничениями, все ранее намеченные инвестиционные проекты реализуются", - констатировал Вячеслав Федорищев.

Он также напомнил, что профессия металлурга всегда пользовалась в Самарской области особым почетом.

"В нашем регионе на предприятиях металлургии трудится более 5 тысяч человек. Преданность своему делу, постоянное стремление специалистов отрасли повышать свой профессиональный уровень заслуживают огромного уважения. На примере производственных достижений и традиций самарских металлургов молодежь учится добросовестному отношению к труду, ответственности, преодолению сложностей. Правительство региона и в дальнейшем будет оказывать поддержку в реализации планов развития предприятий отрасли — повышения их конкурентоспособности, расширения производственных мощностей и увеличения числа рабочих мест", - заключил Вячеслав Федорищев.

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