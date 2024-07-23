Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав Госсовета

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ 22 июля подписал президент Владимир Путин.
Тем же указом из Госсовета исключен Дмитрий Азаров, руководивший Самарской областью с сентября 2017 по май 2024 года.
Другим указом от 22 июля Владимир Путин постановил создать в составе Госсовета 21 комиссию по направлениям социально-экономического развития России. Вячеслав Федорищев назначен председателем комиссии по направлению "Промышленность".
Государственный совет РФ - конституционный государственный орган, формируемый президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.