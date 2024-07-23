Владимир Путин включил Вячеслава Федорищева в состав Госсовета

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ 22 июля подписал президент Владимир Путин.

Тем же указом из Госсовета исключен Дмитрий Азаров, руководивший Самарской областью с сентября 2017 по май 2024 года.

Другим указом от 22 июля Владимир Путин постановил создать в составе Госсовета 21 комиссию по направлениям социально-экономического развития России. Вячеслав Федорищев назначен председателем комиссии по направлению "Промышленность".