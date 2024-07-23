На СВО погиб племянник самарского депутата Сергея Войтенко

В зоне проведения СВО погиб 35-летний племянник самарского депутата Сергея Войтенко. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
"В ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО погиб мой племянник, младший сержант, старший штурмовой группы, ветеран боевых действий Кортунов Александр Николаевич", - написал Сергей Войтенко.
Прощание с воином прошло в Новокуйбышевске. Его похоронят на кладбище Лесное.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!