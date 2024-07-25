Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ обратился к работникам ведомства.
"Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Органы следствия занимают особое место в правоохранительной системе страны.
От работы следователей во многом зависят решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность и благополучие наших граждан. Ваши усилия направлены на повышение эффективности следственной работы по оперативному и качественному расследованию преступлений, защите конституционных прав и свобод граждан.
Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, настойчивость и принципиальность при выполнении своих служебных обязанностей.
Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю поддержку в деле обеспечения законности и правопорядка во всех сферах жизни области.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо жителей региона, на благо России", - сказал глава региона.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...