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Вячеслав Федорищев по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ обратился к работникам ведомства

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ обратился к работникам ведомства.

"Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Органы следствия занимают особое место в правоохранительной системе страны.

От работы следователей во многом зависят решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, достижение национальных целей развития России, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, безопасность и благополучие наших граждан. Ваши усилия направлены на повышение эффективности следственной работы по оперативному и качественному расследованию преступлений, защите конституционных прав и свобод граждан.

Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, настойчивость и принципиальность при выполнении своих служебных обязанностей.

Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю поддержку в деле обеспечения законности и правопорядка во всех сферах жизни области.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в профессиональной деятельности на благо жителей региона, на благо России", - сказал глава региона.

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