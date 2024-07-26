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Губернатор Власть и политика

Жителям Снежного, города-побратима Самарской области, отправили очередной гуманитарный груз

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев совместно с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым и правительством региона продолжают работу по оказанию помощи подшефному городу Снежное (ДНР).

На днях в Снежное прибывает очередной гуманитарный груз.

"Это 25 паллетов на сумму чуть более 7 млн рублей, который включает в себя аппараты ИВЛ и медицинское оборудование, произведенные предприятиями СоюзМаш, а также инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы, — пояснил Владимир Гутенев. — Мы продолжим оказывать помощь новым регионам, участникам СВО и членам их семей. Уверен, что под руководством Вячеслава Андреевича эта деятельность приобретет более системный характер".

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: "Гуманитарные конвои из месяца в месяц идут в Снежное, здесь не может быть много помощи. Союз Машиностроителей эти решения принимал по поручению Сергея Викторовича Чемезова. Работа организована на очень высоком уровне. Будем ее делать под руководством СоюзаМаша и правительства Самарской области".

Кроме того, по линии традиционной партийной акции "Собери ребенка в школу" в учебные заведения Снежного направлены школьные принадлежности: рюкзаки, наборы первоклассника, канцелярские товары, развивающие игры и спортивный инвентарь для детей.

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