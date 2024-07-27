Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с бойцами из Самарской области, которые несут службу в зоне СВО

В эти дни врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает на территории Донецкой Народной Республики. В городе-побратиме Снежное он осмотрел ряд социальных объектов и обсудил продолжение работ по восстановлению его инфраструктуры. Также глава региона побывал в расположении ряда подразделений Центрального военного округа, встретился и пообщался с военнослужащими из Самарской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Подразделения получили очередную партию спецсредств, оборудования и техники, закупленную на средства областного бюджета, а также неравнодушных жителей региона.

Как отметил советник губернатора Андрей Колотовкин, помимо технических средств, которые пригодятся в бою, в этой партии гуманитарного груза находится аппаратура — компьютеры, принтеры, медикаменты, кровоостанавливающие жгуты и другие медицинские средства. Вся партия была укомплектована в соответствии с заявкой второй армии — от Самарской области.

Среди неравнодушных жителей области, кто на постоянной основе помогает нашим бойцам, — участники добровольной пожарной команды Новокуйбышевска. Как рассказал один из них Вячеславу Федорищеву, своими силами они готовят машины для отправки в зону СВО: "У нас примерно раз в месяц уходит автомобиль. "Нивы", "уазики" — то, что мы можем делать своими силами. Также мы организовали заправку б/у огнетушителей и развозим их по подразделениям, сегодня отвезли в два полевых госпиталя".

Среди переданной от региона техники — четыре новых автомобиля.

В ходе встречи с бойцами врио губернатора Вячеслав Федорищев обсудил их вопросы, взял в отработку проблемы, которые озвучили военнослужащие.

"Спасибо вам большое за вашу службу! Знаем, как вам непросто, но вы и ваши боевые товарищи несете службу с достоинством, с честью. Вам от всех жителей Самарской области низкий поклон", — обратился он к защитникам отечества.

Также глава региона ответил на вопросы журналиста газеты "Волжская коммуна" Сергея Алешина, который сейчас служит в зоне СВО и также занимается изданием военных газет.

Один из вопросов касался финансовой поддержки бойцов. Сейчас в регионе в совокупности выплачивается 1 млн руб. тем, кто принял решение служить по контракту. "Их семьи должны иметь возможность, когда кормилец ушел на службу, продолжать жить также комфортно, как они жили. Не секрет, многие большие сильные регионы это решение уже приняли, теперь и в Самарской области такое решение принято", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в регионе ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Как сообщил руководитель области, сейчас идет работа над новыми мерами.

"Точки остановки здесь не будет. Мы всегда в поиске новых решений, которые позволяют сделать жизнь семей наших героев и самих военнослужащих лучше", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Также обсудили решения, которые будут приниматься по улучшению условий жизни семей военнослужащих в поселке Рощинский, это касается как коммунального хозяйства, так и обеспечения безопасности на улицах.

Одно из важнейших направлений, способствующих решению задач СВО, это работа оборонно-промышленного комплекса. Вопросы развития ОПК региона Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Промышленность", обсудил недавно на встрече с помощником президента России Алексеем Дюминым.

"Самарская область — сильный индустриальный регион. Оборонка у нас очень крепкая. И за последние несколько лет за счет увеличившегося государственного оборонного заказа она становится еще крепче. Буквально на каждом предприятии формируются новые цеха, необходимо увеличение количества изготавливаемой продукции. Очень много рабочих мест создано, зарплаты поднялись. С коллективами встречаюсь — очень много молодых ребят. Популяризация рабочих профессий — сложный большой трек, который последние лет восемь Правительство России вело, начал работать. Наши предприятия загружены, будут работать стабильно в ближайшие годы, десятилетия точно", — сообщил руководитель субъекта.

Многие вопросы содействия деятельности ОПК — в зоне особого внимания на уровне региона. Это организация транспортных маршрутов, чтобы сотрудникам было удобно добираться на работу и они не опаздывали, организация продленных смен в образовательных учреждениях для детей сотрудников, которые заняты в третью смену, ночью, а также коммунальные вопросы предприятий ОПК.

"Предприятия, которые выполняют гособоронзаказ, их стабильная бесперебойная работа — абсолютный приоритет. Почему? Потому что идет специальная военная операция, и то, что производится у нас, в том числе в Самаре, Самарской области, — это оружие победы. Поэтому все для того, чтобы предприятия работали бесперебойно, мы сделаем", — подчеркнул руководитель области.

Кроме того, Вячеслав Федорищев посетил мемориальный комплекс "Саур-Могила", посвященный памяти советских воинов, павших в боях за освобождение Донбасса в ходе Великой Отечественной войны. Мемориал стал также символом подвига, силы духа и стойкости современных защитников Донбасса. В день памяти детей — жертв войны в Донбассе, который установлен 27 июля, глава Самарской области возложил цветы к мемориалу.