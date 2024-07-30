В Самаре возобновили движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко

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Во вторник, 30 июля, с 5:00 в Самаре было возобновлено движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда в оба направления. Об этом сообщает департамент транспорта.