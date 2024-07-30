В Самаре возобновили движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко

Во вторник, 30 июля, с 5:00 в Самаре было возобновлено движение трамваев по ул. Антонова-Овсеенко от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда в оба направления. Об этом сообщает департамент транспорта.
Напомним, движение трамваев на этом участке останавливалось из-за проведения работ по ремонту теплотрассы в районе пересечения ул. Антонова-Овсеенко с ул. Ивана Булкина.
Трамваи №№ 2, 4, 13, 22, 23 едут по привычным схемам движения, с поправкой на продолжающийся ремонт участка путей на ул. Ново-Садовой.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.