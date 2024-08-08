Ночью на Заводском шоссе горела иномарка

В четверг, 8 августа, в 0:17 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины неподалеку от дома № 23 на Заводском шоссе в Советском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел Hyundai Solaris. На его тушение были направлены 10 человек и две автоцистерны.

Пожар удалось ликвидировать в 0:33. Данных о пострадавших нет. Причина возгорания машины устанавливается.