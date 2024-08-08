Мужчина пострадал при пожаре в частном доме на ул. 9-я Малая просека в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 августа, примерно в 17:10 произошел пожар в частном жилом доме на ул. 9-я Малая просека, 15 а в Промышленном районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.