В Самарской области пустят дополнительные электрички на фестиваль "Сызранский помидор"

В субботу, 17 августа, АО "Самарская ППК" назначает пригородные поезда для перевозки жителей Тольятти и Жигулевска на ежегодный фестиваль "Сызранский помидор". Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пригородной пассажирской компании.
Расписание движения пригородных поездов по маршруту Тольятти — Сызрань-1 — Тольятти:
|
Остановочный пункт
|
Поезд
№ 7108/7107
|
Поезд
|
Тольятти
|
отпр.11.10
|
приб.22.01
|
Жигулевское Море
|
11.31-11.43
|
21.28-21.40
|
Жигулевск
|
12.02-12.03
|
21.13-21.14
|
Сызрань-1
|
приб.13.30
|
отпр.19.35
"Проездные документы (билеты) можно оформить предварительно в билетных кассах и в мобильном приложении "РЖД-пассажирам. На поезд действуют льготы для студентов и школьников", - отмечается в сообщении.
Стоимость проезда (туда и обратно) составит: по маршруту "Тольятти - Сызрань" 478, 8 руб., по маршруту Жигулевское море - Сызрань 1 - 388, 8 руб., Жигулевск - Сызрань 1 - 338,40 руб.
Более подробно с информацией по стоимости проезда можно ознакомиться здесь.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.