В Самарской области пустят дополнительные электрички на фестиваль "Сызранский помидор"

В субботу, 17 августа, АО "Самарская ППК" назначает пригородные поезда для перевозки жителей Тольятти и Жигулевска на ежегодный фестиваль "Сызранский помидор". Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание движения пригородных поездов по маршруту Тольятти — Сызрань-1 — Тольятти:

Остановочный пункт Поезд № 7108/7107

туда Поезд

№ 7110/7109

обратно Тольятти отпр.11.10 приб.22.01 Жигулевское Море 11.31-11.43 21.28-21.40 Жигулевск 12.02-12.03 21.13-21.14 Сызрань-1 приб.13.30 отпр.19.35

"Проездные документы (билеты) можно оформить предварительно в билетных кассах и в мобильном приложении "РЖД-пассажирам. На поезд действуют льготы для студентов и школьников", - отмечается в сообщении.

Стоимость проезда (туда и обратно) составит: по маршруту "Тольятти - Сызрань" 478, 8 руб., по маршруту Жигулевское море - Сызрань 1 - 388, 8 руб., Жигулевск - Сызрань 1 - 338,40 руб.

Более подробно с информацией по стоимости проезда можно ознакомиться здесь.