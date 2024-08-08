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Общество

В Самарской области пустят дополнительные электрички на фестиваль "Сызранский помидор"

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 августа, АО "Самарская ППК" назначает пригородные поезда для перевозки жителей Тольятти и Жигулевска на ежегодный фестиваль "Сызранский помидор". Об этом сообщили в пресс-службе Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание движения пригородных поездов по маршруту Тольятти — Сызрань-1 — Тольятти:

Остановочный пункт                    

Поезд

                            № 7108/7107                            
туда

Поезд
                           № 7110/7109                               
обратно

Тольятти

отпр.11.10

приб.22.01

Жигулевское Море

11.31-11.43

21.28-21.40

Жигулевск

12.02-12.03

21.13-21.14

Сызрань-1

приб.13.30

отпр.19.35

"Проездные документы (билеты) можно оформить предварительно в билетных кассах и в мобильном приложении "РЖД-пассажирам. На поезд действуют льготы для студентов и школьников", - отмечается в сообщении.

Стоимость проезда (туда и обратно) составит: по маршруту "Тольятти - Сызрань" 478, 8 руб., по маршруту Жигулевское море - Сызрань 1 - 388, 8 руб., Жигулевск - Сызрань 1 - 338,40 руб.

Более подробно с информацией по стоимости проезда можно ознакомиться здесь.

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